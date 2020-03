Ligue 1 : Montpellier - Marseille, les modalités de remboursement

Montpellier et Marseille devaient s'affronter ce samedi, en Ligue 1

Pas de match Montpellier - Marseille, ce samedi, en Ligue 1. Et du coup, voici la procédure mise en place pour le MHSC. Les détenteurs d'un billet, hors-pack de quatre matchs, pourront assister à la rencontre lorsqu'elle sera reprogrammée. En revanche, si vous êtes détenteur d'un billet (hors abonnement) et que vous ne souhaitez plus vous rendre au match quelque soit la nouvelle date, plusieurs cas de figure si vous souhaitez être remboursé :

Si vous avez acheté sur la billetterie officielle en ligne : vous devez adresser un mail avec le nom et le mail utilisé à l'adresse billetteriemhsc@mhscfoot.com

: vous devez adresser un mail avec le nom et le mail utilisé à l'adresse billetteriemhsc@mhscfoot.com Si vous avez acheté aux guichets du stade de la Mosson ou dans une boutique MHSC : vous devez vous présenter avec votre RIB et votre billet dans votre point de vente, en consultant les horaires, en sachant qu'ils seront fermés à partir de lundi par mesure de précaution et que vous devrez régulièrement consulter le site internet pour avoir la date de réouverture.

: vous devez vous présenter avec votre RIB et votre billet dans votre point de vente, en consultant les horaires, en sachant qu'ils seront fermés à partir de lundi par mesure de précaution et que vous devrez régulièrement consulter le site internet pour avoir la date de réouverture. Enfin, si vous êtes passé par un revendeur sur internet : vous devez le contacter, sachant que le MHSC n'intervient pas dans le remboursement.

Par ailleurs, toutes les invitations offertes pour ce match ne seront plus valables pour la nouvelle date.