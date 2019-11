Montpellier a livré une copie parfaite face à Toulouse, à l'occasion de la 13ème journée de Ligue 1, au stade de la Mosson (3-0). Une cinquième victoire, cette saison, et un bond au classement.

Ligue 1 : Montpellier se rassure et se régale, face à Toulouse

Montpellier - France

Le MHSC n'a pas fait dans la dentelle, ce dimanche, face à Toulouse, à l'occasion de la treizième journée de Ligue 1. Les hommes de Michel Der Zakarian, ultra solides défensivement, ont fait exploser leur adversaire, à trois reprises ! Les héraultais décrochent leur plus large succès, sur cet exercice.

Delort et Laborde : connection rétablie !

Ils n'avaient plus gagné depuis trois matchs, en championnat. Ils se sont rassurés, avec la manière. Un premier but en Ligue 1, cette saison, pour Gaëtan Laborde, sur un service et un travail magnifique de Andy Delort, avec William Vainqueur sur le dos.

Les trois buts sont les premiers des trois buteurs cette saison © AFP - Pascal Guyot

Andy Delort : 2 nouvelles passes décisives !

Ensuite, c'est Damien Le Tallec qui a doublé la mise : une tête décroisée sur un centre de Daniel Congré, et un premier but du milieu de terrain depuis janvier 2019. Enfin, un chef d'oeuvre de Téji Savanier : une frappe puissante, du pied gauche, depuis l'extérieur de la surface, après une jolie combinaison avec Andy Delort. Le natif de la Cité Gély a fait trembler les filets de la Mosson pour la première fois, depuis son arrivée cet été.