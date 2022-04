Ligue 1 : Montpellier patauge face au Stade de Reims

Un sixième nul, cette saison, mais surtout un seul succès à domicile sur la phase retour, et une seule victoire sur les sept dernières journées. Voilà le bilan d'une Paillade décidément grippée et pas inspirée, en 2022.

Si défensivement, le MHSC est parvenu à résister, avec un clean-sheet que l'on doit beaucoup à la performance de Dimitry Bertaud, auteur d'un arrêt décisif à bout portant face à Cajuste et de plusieurs interventions déterminantes, c'est surtout dans l'animation offensive que Montpellier inquiète.

En première période, peu d'idée dans les trente derniers mètres, pas d'efficacité dans le dernier geste, et beaucoup d'agacement entre les différents acteurs. Il faut dire que si la performance collective est loin d'avoir été géniale, celle individuelle de plusieurs joueurs a carrément été médiocre, techniquement. Et c'est ainsi que les hommes d'Olivier Dall'Oglio n'ont plus inscrit le moindre but, dans le jeu et à la maison, depuis la réception de Rennes.

Des ballons perdus, des glissades, des mauvais choix et peu de mouvement ont entraîné l'énervement et la colère de certains héraultais, mais également celle d'un public qui a copieusement sifflé ses hommes à l'issue du premier acte, comme au coup de sifflet final.

L'entrée de Rémy Cabella et de Joris Chotard, très tôt dans la partie (55'), en lieu et place de Léo Leroy et de Florent Mollet, a permis de dynamiser la fin de match, sans permettre de le faire basculer. Pas plus que celle de Valère Germain et de Béni Makouana.

Alors qu'il ne reste que six matchs, Montpellier se rendra à Lens, mercredi soir, puis à Lyon samedi prochain. Avec l'espoir d'une d'une réaction, mais avec la peur d'une correction.

REACTIONS