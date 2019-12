Ligue 1 - Montpellier : vers un départ de Petar Skuletic ?

Montpellier, France

Apparu à quatre reprises et titularisé une seule fois depuis le début de saison, Petar Skuletic ne l'a guère été d'avantage depuis son arrivée à Montpellier, il y a un an et demi. Au total, 34 matchs de Ligue 1 et seulement cinq dans le onze de départ, pour un unique but contre Monaco, en décembre 2018.

Forcément, la situation ne plaît à personne, et surtout pas au joueur, qui souhaite se relancer. Les dirigeants héraultais, eux, ont déboursé près d'un million d'euros (Genclerbirligi) pour s'attirer les services de l'international serbe qui, aujourd'hui, n'entre plus vraiment dans les plans de son coach.

Ainsi, alors que Montpellier n'est pas parvenu à trouver un accord l'été dernier pour le céder à une autre formation, et malgré des discussions engagées avec Ludogoretz, le club va tenter de faire aboutir les négociations, cet hiver.

En effet, alors qu'il reste deux ans et demi de contrat à Petar Skuletic (juin 2022), Montpellier souhaiterait pouvoir récupérer une partie de sa mise ou se délester de son salaire. Autrement dit, le vendre ou le prêter, au mois de janvier. D'autant que le club pailladin souhaite recruter, à son poste.

Parmi les prétendants, les bulgares de Ludogoretz n'ont pas forcément abandonné l'idée de s'attacher les services du géant d'1m93. Par ailleurs, selon la presse grecque (Sport Time), l'AEK Athènes se serait aussi renseigné, ces dernières heures. Le club de la capitale l'a déjà approché, lorsqu'il évoluait au Partizan Belgrade, et le nouvel entraîneur de l'AEK, l'italien Massimo Carrera, a déjà croisé Petar lorsqu'il entraînait le Spartak Moscou et que ce dernier évoluait au Lokomotiv.

En France, plusieurs formations ont aussi un oeil sur lui. En Ligue 1, certains envisagent de faire une proposition, alors que le buteur fait aussi saliver certaines formations de Ligue 2, même si son arrivée à l'étage du dessous apparaît improbable. Le joueur, qui aime beaucoup Montpellier et la France, n'est quant à lui fermé à aucune destination.