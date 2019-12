Ligue 1 - Montpellier : plusieurs clubs européens se positionnent pour s'offrir Damien Le Tallec

Alors que le mercato démarre ce mercredi, le milieu de terrain du Montpellier HSC apparaît comme l'un des éléments héraultais les plus convoités.

Damien Le Tallec est le deuxième joueur le plus utilisé par Michel der Zakarian cette saison

Montpellier, France

À l'aube du mercato d'hiver, nombreuses sont les écuries européennes à s'intéresser au milieu de terrain de 29 ans du Montpellier Hérault. Ce lundi, nous vous confirmions, sur France Bleu Hérault, l'information du site Foot Mercato, selon laquelle un gros club de Chine Super League s'apprêtait à faire une offre pour le joueur formé au Havre.

A la liste des prétendants, d'autres viennent de s'ajouter : Galatassaray (Turquie), le Spartak Moscou (Russie) ainsi qu'un club de Serie A (Italie) seraient eux aussi intéressés pour s'attacher les services de Damien le Tallec, qui a par ailleurs entamé les démarches pour devenir russe.

Un départ envisageable ?

À deux ans et demi (juin 2022) de la fin de son contrat avec le MHSC, Damien Le Tallec est l'un des rares cadres héraultais que les dirigeants montpelliérains n'ont pas encore totalement verrouillé. Pour l'heure, pas question de le céder, mais aucune discussion n'a cependant été entamée en vue d'une prolongation.

Ainsi, même s'il est le deuxième joueur le plus utilisé par Michel Der Zakarian derrière Vitorino Hilton, et même si ses prestations font de lui une pièce maîtresse, pas certain que le MHSC résiste aux offres venues de l'étranger, si l'une d'elle apparaissait juteuse. D'autant que le club dispose de solutions alternatives au milieu.