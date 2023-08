Ligue 1 : Montpellier prêt à passer à l'action, les ventes de Wahi et Estève attendues

Ce dimanche matin, aucune nouvelle offre écrite, et donc concrète, n'était arrivée sur le bureau de la direction héraultaise, que ce soit pour Elye Wahi ou Maxime Estève, deux joueurs supposés plier bagages dans les jours à venir. Pour le premier, Montpellier compte sur la vente d'un numéro neuf par un gros club européen, pour un effet domino et un jeu de chaises musicales dont il pourrait alors tirer les fruits. Randal Kolo Muani, par Francfort ? Possible, même si l'écurie allemande n'est pas la seule intéressée par l'international Espoirs tricolore, puisque Tottenham, Chelsea et le Benfica le sont également.

Concernant Maxime Estève, plusieurs clubs allemands sont sur les rangs, comme nous l'avions indiqué ces dernières semaines. Wolfsburg, notamment, a coché son nom et pourrait bien lancer une offensive pour enrôler le vainqueur du Festival de Toulon 2022, dans les jours qui viennent, selon nos informations, d'autant que le central gaucher des Loups Micky Van de Ven est annoncé en Premier League. Des écuries anglaises et italiennes n'auraient cependant pas dit leur dernier mot.

Qui pour les remplacer ?

En début de semaine, un point sera fait avec le staff. Un bilan de la prépa et des matchs amicaux, afin d'ajuster la liste et d'affiner le portrait robot de l'attaquant recherché en cas de départ d'Elye Wahi. Jusque-là, et avec le recrutement de Akor Adams comme avant centre, c'est un profil plus polyvalent que celui du nigérian pour lequel a opté le MHSC. Un joueur capable d'évoluer à tous les postes sur le front de l'attaque.

Plusieurs joueurs ont été ciblés, parmi lesquels Tino Kadewere, qui coche plusieurs cases aux yeux des dirigeants. Un garçon qui souhaite se relancer en Ligue 1 et qui pourrait apparaître comme une solution intéressante et une opportunité économique à saisir, avec un club rhodanien, l'OL, dont la masse salariale est encadrée. Le zimbabwéen, ex meilleur buteur de Ligue 2 et auteur de 10 réalisations avec les gones lors de sa première saison dans l'élite, présente un autre avantage : celui d'être disponible toute la saison puisque son pays ne disputera pas la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Il n'est cependant pas le seul en lice. D'autres éléments ont bien sûr été supervisés et "approchés", mais sans qu'ils soient nécessairement en haut de la pile. Une liste que la direction héraultaise ajuste à mesure que les jours passent et que la vente d'Elye Wahi se fait attendre, que des joueurs visés signent donc ailleurs ou que de nouvelles opportunités apparaissent. Il n'est d'ailleurs pas exclu que le nouvel et hypothétique attaquant débarque dans le cadre d'un prêt, plutôt que d'un transfert.

Des noms qui s'éloignent... à moins que ?

Dans cette optique, le nom de Mohamed Bayo colle-t-il toujous au profil ? Pas totalement, à première vue, à moins que Michel Der Zakarian considère finalement qu'il lui faut un avant-centre de plus et que ses ailes sont suffisamment dotées, avec Mousa Al Tamari, Arnaud Nordin, mais aussi Khalil Fayad et Sacha Delaye dans un registre différent, et enfin Wahbi Khazri, même s'il ne s'agit pas de son poste de prédilection.

La piste menant à Mama Baldé, un peu plus polyvalent, s'est aussi refroidie, pour le moment et selon Laurent Nicollin chez nos confères de Midi Libre, en raison du prix fixé par l'Estac et jugé - du moins pour l'heure - trop élevé.

Pas de central en cas de départ de Maxime Estève

Du côté de la défense, les choses sont claires. La Paillade ne recrutera un central que si elle en perd deux, à savoir Maxime Estève et Mamadou Sakho. En revanche, si le jeune homme âgé de 21 ans est le seul à quitter Montpellier, le club comptera sur ses quatre joueurs actuels pour deux places : Kiki Kouyaté, Christopher Jullien, Becir Omeragic et Mamadou Sakho.

Exaucera-t-elle alors le souhait de Benjamin Lecomte, exprimé ce samedi dans Midi Libre, en rapatriant Ruben Aguilar ? A voir. Le couloir droit de la défense est aujourd'hui occupé par Falaye Sacko et Enzo Tchato. Pour sa part, l'international camerounais a vu ses deux années en option être validées, en mai dernier, et a bien l'intention de poursuivre et de continuer de grandir à Montpellier, cette saison.

Le retour de Ruben Aguilar semble donc conditionné, à minima, à l'avenir de l'international malien, et au fait qu'il soit concrètement sollicité et qu'il exprime le souhait de quitter Montpellier. Même si l'ex auxerrois possède un atout supplémentaire, dans son jeu, au cas où route vers Grammont venait à se dégager : sa capacité à jouer un cran plus haut sur le terrain, voire côté gauche. En plus d'un amour et d'une estime intacts et réciproques avec le club qui, dans l'élite, l'a révélé.