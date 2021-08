Ligue 1 : Montpellier n'exclut pas le double départ de Delort et Laborde

Gaëtan Laborde et Andy Delort pourraient se séparer et quitter la Paillade

Il y a encore quelques jours, la Paillade s'attendait à tout sauf à ça : perdre tout à tour ses deux buteurs, dans les dix derniers jours du mercato. Un scénario impensable avant l'été, devenu possible voire probable ces derniers jours. En effet, si dans un premier temps le MHSC avait imaginé se séparer de Gaëtan Laborde, meilleur buteur du club la saison dernière et à qui un bon de sortie avait été délivré, en accord avec le joueur et son représentant, Montpellier se voit aujourd'hui confronté à des offensives pour son compère, Andy Delort.

Et plutôt que de fermer la porte à double tour, le président du MHSC a choisi de renvoyer l'attaquant à ses responsabilités, lui qui a revendiqué et obtenu le brassard de capitaine, à l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio. En clair, à lui de clarifier sa position. S'il ne veut pas partir, Laurent Nicollin ne vendra pas l'international algérien, il ne le poussera pas vers la sortie. Mais dans le cas contraire, il ne le retiendra pas coûte que coûte. D'abord, parce que l'homme fort de Grammont ne souhaite pas conserver un joueur de cette importance contre sa volonté. Ensuite, parce qu'il sait qu'Andy Delort peut rapporter gros, dans un contexte économique tendu.

La question est donc la suivante : Andy Delort souhaite-t-il quitter la Paillade ? Nos confrères de L'Equipe avancent que oui, mais jusque-là, aucune déclaration publique en ce sens de la part de l'ex caennais. Pour l'heure, le président pèse ses mots et refuse de dire si son capitaine a réellement fait part, en interne, d'une envie d'aller voir ailleurs : "je ferai des commentaires après". En revanche, il n'a pas échappé à Laurent Nicollin que son international algérien avait "changé d'agent avant l'été", qu'il avait "rejoint le beau-fils de Christophe Galtier", nommé entraîneur de l'OGC Nice, principal et plus sérieux candidat pour accueillir Andy Delort, ces derniers jours.

Difficile à avaler ? Pas forcément, pour un homme pragmatique qui ne se fait aucune illusion quant au milieu dans lequel il évolue. La raison, plutôt que la passion, dans le cas présent. Laurent Nicollin est conscient que "les joueurs qui restent des années dans un club" constituent désormais une espèce en voie de disparition et n'a pas l'intention, en l'état, de pointer du doigt les envies des uns ou des autres. Sans doute trop de respect pour un garçon qui, sur le terrain, n'a jamais triché et qui n'a jamais caché ses ambitions élevées.

C'est donc désormais à Andy de voir, de savoir et de décider ce qu'il souhaite. Si le désir de partir est présent et qu'il est irrépressible, alors Laurent Nicollin envisagera de laisser filer sur la Côte d'Azur ou ailleurs celui qu'il avait rapatrié dans l'Hérault, en 2018. Seulement, et c'est le point central : pas à n'importe quel prix. Là aussi, Laurent Nicollin ne dévoile pas les chiffres mais il se montre clair et ferme : le chèque proposé par les Aiglons n'est pas encore à la hauteur de ses attentes, qui vont selon plusieurs sources au delà de dix millions d'euros.

Un pour deux

Dans le même temps, Laurent Nicollin nous confirme que les choses "avancent" du côté de Gaëtan Laborde. Le jeune homme de 27 ans est courtisé par le FC Séville, comme nous l'avons écrit ici, mais aussi par d'autres formations. Son entourage évoque l'Angleterre, alors que nous avons aussi indiqué, jeudi dernier, que le Stade Rennais était séduit par ses qualités. Le dossier pourrait se décanter ce lundi, selon le président. C'est en tous cas ce qu'il espère, alors que pour le coup, la somme attendue est plus élevée : quinze millions d'euros, hors bonus.

Un double départ possible qui n'entraînerait l'arrivée que d'un seul remplaçant. En effet, le MHSC n'avait pas prévu de recruter un attaquant, en cas de départ de l'ancien bordelais. Mais s'il venait à perdre son duo, le boss mettrait la main à la poche pour signer un nom, qui viendrait s'ajouter à la liste des offensifs : Mavididi, Wahi, Makouana, Guermouche, Skuletic.

Une recrue pour deux départs, point final. Parmi les cibles : Valère Germain. Libre, l'ancien olympien aurait été sondé il y a plusieurs semaines et n'aurait pas été insensible au challenge évoqué à l'époque, selon nos informations. Ensuite, s'il ne perd aucun autre élément, Laurent Nicollin aura bouclé son mercato et ne signera pas de défenseur ou de milieu défensif.

Il tient, pour s'en expliquer, à rappeler à ses supporters que son club n'a pas les ambitions que certains lui prêtent, qu'il fait avec ses moyens, limités et diminués par les conséquences de la pandémie et de l'affaire des droits télé, qu'il n'est ni Rennes ni le Losc, ni même l'OGC Nice. Cette saison, le MHSC fera donc plus que jamais figure d'outsider et ne visera officiellement ni l'Europe ni la lune. Encore moins si le front de son attaque actuelle disparaît.