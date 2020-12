Ligue 1 : Montpellier sans Andy Delort (Covid-19) pour la réception du PSG

L'attaquant de Montpellier Andy Delort a marqué six buts, dont deux doublés, cette saison

Une seconde contamination en moins de trois mois ? C'est ce à quoi semble être confronté l'attaquant du MHSC Andy Delort, dont le dernier test covid effectué a révélé qu'il était positif, alors qu'il l'avait déjà été en août dernier, avant le déplacement de son équipe à Rennes. Un coup dur pour le capitaine aux six réalisations et quatre passes décisives, cette saison en Ligue 1, et bien sûr pour ses partenaires.

Sur son compte twitter, Andy Delort a d'abord annoncé la nouvelle avant de donner des nouvelles, en fin de journée. Il s'est montré rassurant, indiquant qu'il avait été "malade hier et avant hier", qu'il avait "toujours le nez bouché", mais qu'il serait "bientôt sur le terrain".

Joris Chotard, forfait lui aussi ?

Autre mauvaise nouvelle, l'état de santé de Joris Chotard. Le milieu de terrain de 19 ans souffre d'un gros coup de fatigue général, selon son entraîneur, Michel Der Zakarian. Le coach l'a annoncé en conférence de presse. Selon nos informations, le jeune homme pourrait être forfait, lui aussi, pour la réception des parisiens. En revanche, Damien Le Tallec, ménagé est suspendu dernièrement, est opérationnel.

Quel onze de départ ?

Plusieurs options s'offrent au coach héraultais, dans ces conditions. Si sa volonté était de reconduire la même équipe et le même schéma que lors du dernier match, l'absence de son attaquant pourrait l'inciter à revoir ses plans.

Michel Der Zakarian choisira-t-il de décaler Laborde dans l'axe et de titulariser Yun, Dolly, voire Ristic ou Sambia, sur une aile ? Ou reviendra-t-il à une défense à cinq, avec Hilton, pour titulariser la paire Mavididi / Laborde devant ? Une décision sera prise à l'issue de l'entraînement, ce vendredi.