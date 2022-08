Ligue 1 : Montpellier se cherche encore et inquiète toujours autant

Le passé l'a prouvé : qu'ils soient bons ou mauvais, les résultats des matchs amicaux lors d'une préparation estivale ne présagent en rien de la saison qui suit. Le contenu et les séquences sont bien plus importants et révélateurs, au cours de ces confrontations qui permettent surtout aux coachs d'intégrer des jeunes et les nouveaux venus, de tester des dispositifs et des associations, et de dessiner peu à peu un onze type, ainsi que des schémas préférentiels.

Mais alors que la Paillade espérait tourner la page, cet été, après une demi saison infernale et douze points pris sur les 19 derniers matchs de Ligue 1, un succès aurait tout de même été le bienvenu, ne serait-ce que pour regonfler le moral des troupes qui n'y ont plus goûté depuis le 20 mars, à Bordeaux.

Opération portes ouvertes

Et pourtant, malgré les éclaircies qu'ont pu constitué des garçons comme Khalil Fayad et Enzo Tchato, et malgré la grinta et l'énergie débordante de Jordan Ferri, il n'en a rien été, avec cinq défaites en autant de joutes disputées : Rodez (0-1), Espanyol Barcelone (2-0), Clermont (0-2), Toulouse (4-5), Crystal Palace (4-2).

Les supporters sont donc restés sur leur faim. Mais plus grave, la Paillade n'a pas toujours affiché un immense appétit. D'abord, alors que le chantier défensif était redevenu la priorité du staff, comme il y a un an, les cinq rencontres amicales n'ont pas permis de stopper l'hémorragie, loin de là.

Ce n'est pas faute d'avoir tout tenté. A quatre ou à cinq derrière, avec des couloirs et des charnières sans arrêt modifiées, en raison des essais mais parfois aussi des pépins physiques, l'issue est restée la même : une avalanche de buts encaissés (près de trois par match, en moyenne).

Dans le jeu, pas toujours beaucoup d'allant, une certaine passivité et une grande fébrilité, notamment sur les coups de pieds arrêtés, où le MHSC est dépassé, et les adversaires trop souvent démarqués. Les hommes de Patrick Vieira en ont d'ailleurs largement profité, samedi dernier, sur leur pelouse du sud de Londres.

Une défense pas figée ?

Les arrivées, plutôt rapides, de Faitout Maouassa, Théo Sainte-Luce puis Falaye Sacko, venues compenser les départs de Mihailo Ristic, Ambroise Oyongo et Junior Sambia, lors d'un mercato où la Paillade n'a finalement que peu de marge de manoeuvre sur le plan financier, n'apportent pas encore toutes les garanties espérées, et les repères comme les automatismes doivent encore être trouvés.

Dans le même temps, aucun des centraux n'est apparu impérial et n'est parvenu à tirer son épingle du jeu. C'est le cas de Pedro Mendes, revenu de l'enfer il y a peu, après une rupture des croisés et une convalescence compliquée. C'est aussi le cas de Mamadou Sakho, dont la baisse de régime est évidente depuis le début de la dernière phase retour, en janvier dernier. Enfin, Nicolas Cozza et Maxime Estève (auteur d'un très bon Festival Espoirs de Toulon) doivent encore retrouver le haut niveau affiché entre août et décembre dernier.

Il faut pourtant qu'une hiérarchie se dessine ou, à défaut, que naisse une émulation, afin que chacun tire les autres vers le haut. Car pour l'heure, c'est bien sur ces quatre là, et sur Falaye Sacko, que devra s'appuyer le coach pour démarrer, alors que Matheus Thuler n'a pas été conservé et que le club s'est retrouvé confronté à la volonté de Clément Vidal de rester en Corse, après son prêt à Ajaccio, où le jeune homme avait retrouvé le sourire et connu la montée.

Cela dit, à moins d'un mois de la fin du mercato, la ligne défensive n'est pas forcément figée. Maxime Estève fait l'objet de plusieurs convoitises depuis mi-juin. Parmi elles, une piste très chaude, selon nos informations, menant en Serie A, dans le Nord Est de l'Italie, bien que les dirigeants montpelliérains n'ont pas l'intention, pour l'heure, de céder leur pépite à moins de 15 millions d'euros. De son côté, Nicolas Cozza, ex international Espoirs, suscite lui aussi l'intérêt de quelques formations.

Une attaque plus performante ?

En revanche, si défensivement les plaies sont à vif, elles ont semblé se refermer dans le secteur offensif, lors des deux derniers matchs. Devant, l'attaquant de rupture souhaité par le coach, et initialement par une partie de la direction, n'est finalement pas arrivé, et c'est sur l'international et expérimenté Wahbi Khazri que la Paillade a finalement misé. Capable de jouer derrière et autour de l'attaquant, voire sur un côté dans un rôle de faux ailier, le tunisien tente de prendre ses marques et s'est montré pour la première fois décisif face à Toulouse.

Un quatrième match au cours duquel Stephy Mavididi, qui n'avait plus marqué depuis le 23 janvier face à Monaco, a retrouvé des couleurs et le chemin des filets (doublé).

En plus de ces deux là, la Paillade s'appuie évidemment sur son joyau Elye Wahi, meilleur buteur en mai dernier (10), lui aussi sur les tablettes de nombreuses formations, ainsi que sur une autre recrue, Arnaud Nordin, dont la préparation estivale n'a pas été la moins intéressante.

Des bons de sortie ?

Mais là encore, rien ne dit que les hommes en place le seront début septembre. L'attaquant anglais n'exclut pas de rester une saison de plus dans l'Hérault, quand ses dirigeants espèrent toujours une offre conséquente en provenance d'Angleterre ou, moins probablement, d'Italie.

Dans le même temps, la direction héraultaise serait loin d'être fermée à un éventuel départ de Valère Germain, qui n'a plus scoré depuis fin décembre 2021 et dont le rendement, il le sait et le regrette, est loin de celui escompté.

On peut aussi s'interroger sur le cas de Béni Makouana et sur l'opportunité de prêter le jeune congolais à un étage inférieur, comme Yanis Guermouche à Châteauroux, tant celui qui était présenté comme un diamant brut, à son arrivée, reste encore à polir.

Et puis, d'autres "bons de sortie" ont été délivrés. Nous savons, et l'avons écrit il y a plusieurs semaines, que Jonas Omlin ne serait pas retenu en cas de proposition alléchante, à condition bien sûr qu'elle retienne aussi l'attention du portier suisse. D'ailleurs, son dauphin actuel Dimitry Bertaud est en pleine réflexion sur son avenir, largement conditionné à celui de son partenaire helvète.

Courtisé aussi, notamment par Laval récemment pour un prêt, le talentueux Sacha Delaye s'interroge également et logiquement sur la suite à donner à sa carrière. Si son souhait premier est de rester dans l'Hérault, son temps de jeu et la place qui lui sera accordée au mois d'août pourrait changer la donne, comme pour son coéquipier Léo Leroy.

Début de saison sous pression

En attendant, c'est avec beaucoup de pression que le coach Olivier Dall'Oglio débutera la saison. Dimanche prochain, au moment de recevoir l'Estac à la Mosson (15h), en ouverture du championnat, cela fera 140 jours que la Paillade n'a plus gagné, et 196 jours qu'elle n'a plus communié avec son public, dans son enceinte. Face à Troyes, une contreperformance serait synonyme de série de dix matchs sans victoire en Ligue 1, et de quinze rencontre sans succès, en comptant les amicaux.

Un total qui fragiliserait le coach, bien sûr, mais qui ne scellerait sans doute pas son sort. Le crédit de l'alésien et de son staff s'est amenuisé, ces derniers mois, mais il n'est pas épuisé. Et l'état major ne veut pas céder à la panique.

D'abord, parce que le mois d'août, abordable sur le papier avec les réceptions de Troyes, Auxerre et Ajaccio, doit permettre de redresser la barre. Ensuite, parce que le travail quotidien du technicien ne déplaît pas, au contraire. Celui qui l'a nommé, Laurent Nicollin, lui a d'ailleurs renouvelé sa confiance récemment.

Selon l'avis de tous, en interne, la responsabilité de l'entraîneur n'est d'ailleurs pas la seule à être engagée. L'attitude et les performances individuelles de certains joueurs sont également pointées du doigt par la direction, consciente aussi des erreurs à corriger en terme d'effectif.

Olivier Dall'Oglio menacé ?

A ce sujet, sans constituer l'unique explication de tous les maux, loin de là, l'absence d'une sentinelle athlétique réclamée depuis longtemps reste jugée, par beaucoup, comme un réel handicap.

Et enfin, parce que le club n'entend pas jeter l'argent par les fenêtres, au moment où chaque sous est plus que jamais compté en raison de la crise et du projet de nouveau stade, et qu'une séparation à deux ans de la fin du bail obligerait le MHSC à débourser une somme non négligeable avant d'engager un successeur.

Autant d'arguments qui laissent à ODO du temps et un peu de répit, et la possibilité à lui et ses joueurs d'éteindre en partie l'incendie, ce weekend. Toutefois, si le gardois ne parvenait pas à reprendre la main rapidement, à remobiliser totalement ses joueurs et à rectifier le tir, la patience du board atteindrait ses limites. Il le sait. Qui plus est dans une saison à haut risque, avec quatre descentes.

En coulisse, même si ce n'est pas encore d'actualité, des profils de remplaçants circulent déjà. En mai 2021, comme nous l'avions indiqué, Laurent Nicollin avait d'ailleurs deux noms en tête : Olivier Dall'Oglio et Sabri Lamouchi. Ce dernier, autre alésien mais d'adoption, pourrait à nouveau faire partie des postulants, en cas d'échec de l'actuel projet.