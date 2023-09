Ligue 1 : Montpellier se gratte la tête

C'est en défense que Michel Der Zakarian possède le plus de joueurs, mais c'est dans ce secteur que le staff montpelliérain trouve, pour le moment, le moins de solutions. Un paradoxe, d'autant que la défense pailladine n'a quasiment pas bougé, avec le départ d'un joueur qui ne jouait plus (Pedro Mendes), compensée par l'arrivée de l'international espoirs helvète Bećir Omeragić, achant que Faitout Maouassa, recruté comme latéral il y a un an, était surtout utilisé comme ailier gauche.

Quatrième de Ligue 1 entre mi-février et la fin de la saison passé, avec seulement 17 buts pris lors des seize matchs concernés, la défense héraultaise est ainsi la quinzième depuis le début de l'exercice en cours, avec près de deux buts encaissés par journée - seuls Clermont, Lyon et Lens font pire - et suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes.

Des joueurs dans le viseur

Symbole de cette baisse de régime, Issiaga Sylla et Kiki Kouyaté, même s'ils sont loin d'être les seuls concernés. Les deux hommes, époustouflants entre janvier et juin, et grands artisans du redressement et du maintien, avec Benjamin Lecomte, affichent désormais une fébrilité que personne n'avaient soupçonner.

Moins tranchants et moins sereins, ils conservent la confiance du coach, qui sait par exemple que le guinéen a traversé une période compliquée sur le plan personnel et sportif, avec la perte de sa mère et des soucis d'ordre personnels à gérer, ainsi qu'une blessure et un repos limité, cet été. Mais les deux garçons sont, sans doute et plus que jamais, en sursis, et une nouvelle contreperformance face à Rennes pourrait changer la donne** et endommager le crédit dont ils continuent de disposer.

Des choix forts ont été déjà été opérés. En effet, certains de leurs partenaires ont fait les frais, très tôt dans la saison, de leurs mauvaises prestations. Christopher Jullien a notamment été le premier à sauter, dès l'heure de jeu face à Reims, et n'a plus été aligné lors des deux dernières journées, alors que Jordan Ferri n'a pas démarré contre Lille, après une prestation qu'il a lui même critiquée, estimant avoir eu "beaucoup de déchet".

Dans le premier cas, Becir Omeragic a su saisir sa chance et s'est à nouveau montré à son avantage, dimanche après-midi, à Strasbourg. Concernant le second, Léo Leroy n'a pas convaincu face aux dogues et a de nouveau cédé sa place au vice-capitaine, au moment d'affronter les alsaciens.

Des alternatives ?

Signe, en tous cas, que le technicien n'est pas décidé à faire de cadeau, lui qui ne dispose pas d'un effectif pléthorique, mais qui possède tout de même des alternatives. A gauche, Michel Der Zakarian pourrait par exemple s'appuyer sur Théo Sainte-Luce, de retour de blessure et utilisé 90 minutes en réserve, le weekend dernier, si Sylla ne retrouvait pas rapidement le niveau qui a mis tout le monde d'accord, en janvier dernier.

Dans l'axe, un homme se tient aussi prêt, en cas de besoin. Appelé récemment avec les Espoirs de Thierry Henry, Maxime Estève apparaît comme une solution crédible, même s'il manque encore de rythme, alors que Mamadou Sakho n'a quant à lui pas été convoqué pour les deux derniers déplacements. Enfin, à droite, le très bon début de match de Falaye Sacko à la Meinau, ainsi que sa passe décisive pour Wahbi Khazri, ont permis au malien d'éviter la pluie de critiques subie depuis plusieurs semaines, mais Enzo Tchato postule lui aussi à une première titularisation.

Cependant, alors que ses griefs visent aussi certains milieux de terrains et certains attaquants dans leur attitude défensive, Michel Der Zakarian pourrait bien se laisser encore du temps, autant que le bénéfice du doute aux défenseurs incriminés. Des garçons dont le coach n'a pas voulu commenté la contre performance, en conférence de presse.

Avant la trêve, au terme de la défaite à Pierre Mauroy, le coach avait effectivement refusé de "parler des joueurs". A la Meinau, rebelote, il a renoncé à livrer son explication sur la "remontada" des strasbourgeois, parce qu'il craignait de "dire des choses qui ne sont pas bonnes pour moi" (sic).

Un mutisme à mettre sur le compte de sa volonté de protéger publiquement son groupe et de préserver le lien entre lui et ses joueurs. Mais aussi de ne pas égratigner sa direction, alors que Der Zak n'est pas pleinement satisfait du mercato d'été, entre la vente tardive d'Elye Wahi qui a contraint le club à laisser filer un certains nombres de dossiers, et la venue avortée de Ruben Aguilar, dont il avait semblé faire une priorité, quand sa direction n'y voyait qu'une simple opportunité.

Un changement de système ?

C'est donc dans le huis-clos de Grammont et avec les hommes en place que Michel Der Zakarian va devoir trouver la solution à un noeud auquel personne ne s'attendait. Sans braquer les uns, qu'il pourrait décider de placer sur le banc, et sans perdre mentalement les autres, s'il choisissait au contraire de temporiser.

Le tout, dans un système similaire car, à ce niveau là, le changement n'est pas pour maintenant. Michel Der Zakarian maitrise la défense à trois, c'est vrai, mais elle demande un temps dont le MHSC ne dispose pas, actuellement. D'autant que le technicien semble penser que le soucis auquel il fait face découle des attitudes, plus que du schéma.

Aujourd'hui, seul un résultat contre Rennes, voire un premier clean-sheet, permettront de chasser les doutes et les maux de tête. De manière au moins momentanée. Pour ça, le coach s'appuiera évidemment sur la première mi-temps, très aboutie, livrée face aux hommes de Patrick Vieira. Avec une majorité de joueurs de nouveau très impliqués et très déterminés. Une mi-temps qu'il faudra en revanche renouveler, cette fois, au retour des vestiaires. Si, par bonheur, le résultat était similaire.