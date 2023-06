Ligue 1 : Montpellier se sort du pétrin haut la main

Laurent Nicollin et Michel Der Zakarian peuvent souffler et se féliciter

La Paillade est finalement retombée sur ses pattes, après avoir tenté le diable deux fois, depuis juin dernier. D'abord, en repartant au mois de juillet 2022 avec un coach, Olivier Dall'Oglio, auteur de la meilleure phase aller depuis le titre de 2012, puis d'une phase retour terrifiante, avec seulement trois succès. Ensuite, en nommant à sa place, l'hiver dernier, un coach inexpérimenté, qui n'est jamais parvenu malgré toute la bonne volonté du monde, à relancer une formation quinzième de Ligue 1, lorsque Romain Pitau a finalement été débarqué.

Au pied du mur à ce moment là, et alors que, jamais dans son histoire, le club n'avait évincé deux coachs en cours de route, il ne fallait pas se tromper. Le MHSC a alors montré qu'il avait des ressources. Michel Der Zakarian et ses précieux adjoints, rappelés à la rescousse, ont su redonner la foi et la faim à un groupe malade mais de qualité, et à une équipe secouée quelques jours plus tôt par le cri d'alarme de son défenseur Maxime Estève, à l'issue d'une défaite inquiétante à Strasbourg.

Une feuille de route claire, un cadre stricte, un système efficace et un travail physique salutaire, voilà quelques éléments clés du changement, que l'on peut qualifier de radical en terme de résultats. Dans le même temps, et c'est au moins aussi déterminant, les dirigeants ont fait mouche, en injectant du sang neuf, avec les arrivées de Benjamin Lecomte, Issiaga Syla et Kiki Kouyaté qui ont totalement inversé le cour des choses, avec 17 buts encaissés sur les seize derniers matchs, contre 45 sur les vingt-deux premières journées.

La Paillade a ainsi retrouvé des couleurs et de la sérénité : les concurrents directs ont été bien négociés (Brest, Troyes, Angers, Ajaccio, Clermont), quelques gros ont été accrochés voire écrasés (Lens, Marseille, Rennes, Monaco), alors que plusieurs joueurs sont montés en puissance, Arnaud Nordin (neuf buts) et Joris Chotard (six passes décisives) notamment, et que Elye Wahi n'a quant à lui jamais cessé de marcher sur l'eau, terminant d'ailleurs septième meilleur buteur du championnat, à seulement vingt ans et pour sa deuxième saison pleine en pro, avec au passage un seul penalty frappé et marqué, parmi ses 19 réalisations.

Un alliage qui a permis au MHSC d'éviter le pire, et qui lui offre la possibilité d'envisager le meilleur. Un cocktail gagnant qui, par ailleurs, offre à Montpellier une quinzième saison consécutive dans l'élite.

Der Zakarian, artisan du changement !

L'un des grands artisans du renouveau s'appelle Michel Der Zakarian. Avec neuf succès sur les seize matchs disputés depuis son retour, le coach a placé sa formation sur le podium de la Ligue 1, sur la période en question. Et son total de points (30 sur 48) n'est pas si loin de celui historique de 2012, entre la 23ème et la dernière journée (36 unités).

Modeste, le technicien de Montpellier continue cependant d'affirmer que le mérite revient à ses joueurs.

