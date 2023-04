Ligue 1 : Montpellier souffle la victoire au Stade Rennais

Stephy Mavididi fête son but avec ses partenaires et notamment Christopher Jullien, passeur décisif

C'est ce qu'on appelle un braquage. Dans un match globalement dominé par le Stade Rennais, en terme de possession (70%) comme de situations, le MHSC est parvenu à ouvrir le score et à s'imposer, malgré une infériorité numérique suite au troisième carton rouge de la saison reçu par le capitaine héraultais, Téji Savanier (53').

L'unique but a été inscrit par l'anglais Stephy Mavididi (84'), muet depuis le déplacement à Auxerre, sur un service de son défenseur Christopher Jullien. Le tout, devant les ultras, notamment ceux de l'Armata qui fêtaient leur vingtième anniversaire.

Célébration du but avec les ultras © AFP - Sylvain Thomas

Fin de journée grandiose, donc, avec une sixième victoire en dix matchs pour Michel Der Zakarian. La première face une grosse cylindrée, pour le coach. La première contre une formation du Top 8, cette saison. Et la première, enfin, après trois matchs sans succès (Toulouse, Marseille, Lille).

Montpellier a ainsi et sans doute définitivement validé son maintien en Ligue 1, alors qu'il ne reste que six rencontres à disputer et que la Paillade compte huit points d'avance sur Brest, premier relégable.

Michel Der Zakarian ultra satisfait © AFP - Sylvain Thomas

Le tifo de l'Armata pour les ultras