Ligue 1 : Montpellier n'y arrive toujours pas, à l'extérieur

Montpellier - France

Auteur d'un beau début de saison à la Mosson, avec trois victoire en quatre matchs, Montpellier était à la recherche de sa première victoire à l'extérieur, ce dimanche, sur la pelouse de Strasbourg, à l'occasion de la huitième journée. C'est raté, comme le penalty de Petar Skuletic obtenu par ce dernier peu avant la mi-temps, alors qu'il venait idéalement d'être servi par Damien Le Tallec, au point de penalty. Un penalty qui aurait permis au MHSC d'égaliser, mais qui a été détourné par le gardien belge du RCSA.

Le seul but aura été marqué avant la demi heure de jeu par Ludovic Ajorque, de la tête, alors que l'attaquant venait d'échapper au marquage de Daniel Congré. Sérieusement remanié (quatre changements), Montpellier n'est pas parvenu à exister en première mi-temps, et n'est pas parvenu à revenir en seconde, malgré une double occasion dans les arrêts de jeu (Camara et Delort).

Les remplaçants ne bousculent pas (encore) la hiérarchie !

Pour faire souffler les uns et relancer les autres, au terme d'une semaine à trois matchs, Michel Der Zakarian avait choisi de mettre quatre titulaires habituels sur le banc : Mollet, Laborde, Souquet et Oyongo.

Malheureusement, dès la fin de la première période, le constat était évident : entre manque de repères, d'automatismes, et de justesse technique, les garçons à qui le coach avait accordé sa confiance n'ont pas répondu présents, et notamment Suarez et Skuletic. Ce dernier, au delà de son penalty obtenu puis manqué, a fait preuve de beaucoup de nonchalance et a trop souvent regardé son partenaire Andy Delort multiplié les courses et les efforts.