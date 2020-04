Ligue 1 : Montpellier termine huitième et ne jouera pas la Coupe d'Europe

Après l'annulation de la fin de saison 2019/2020, la LFP a tranché et a figé le classement de Ligue 1. Le MHSC termine finalement huitième du championnat et ne disputera pas l'Europa League, la saison prochaine.

La Ligue 1 s'est arrêtée brutalement, alors que seules 18 des 20 équipes engagées avaient disputé la 28ème journée, dont le MHSC lourdement battu à Rennes. Ne manquait alors que la rencontre opposant le PSG à Strasbourg. Les supporters montpelliérains, mais pas que, militaient donc pour que ce soit la journée précédente qui soit retenue en cas de gel du classement. Une option qui ouvrait la porte à une qualification de la Paillade et de l'OL en Ligue Europa.

Seulement, c'est finalement sur la base d'une moyenne "points pris par matchs joués" que la LFP a statué, décidé du classement final et déterminé les positions, à l'image de ce qu'avait récemment fait la FFF, dans le monde amateur. Avec ce mode de calcul, le MHSC dit adieu à l'Europe, tout comme l'Olympique Lyonnais, et termine huitième.

Un goût d'inachevé

Cette décision sacre le PSG et l'envoie, accompagné de que Marseille et Rennes, en Ligue des Champions. Derrière, Lille jouera la C3, tout comme Nice et Reims si les finales des coupes nationales ne peuvent se tenir. En queue de peloton, Toulouse et Amiens devraient descendre en Ligue 2, alors que Lorient et Lens devraient monter en Ligue 1.

Auteur de matchs à domicile souvent spectaculaires et parfois époustouflants, le Montpellier Hérault atteint son objectif de terminer parmi les dix premiers, dans des conditions particulières. Un siège qui laisse cependant les supporters sur leur faim. Il faut dire que si les pailladins avaient affiché le même visage à l'extérieur; au lieu de celui souvent très pâle, ils auraient sans doute fait voyager la Paillade hors de nos frontières, la saison prochaine.

La LFP indique par ailleurs qu'elle souhaite que la prochaine saison démarre au plus tard les 22 et 23 août 2020, si les conditions sanitaires le permettent.