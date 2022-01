Ligue 1 : Montpellier - Troyes reporté, l'équipe troyenne lourdement touchée par le Covid-19

Après Angers-Saint Etienne et Lille-Lorient, il s'agit donc du troisième match de la 20ème journée de Ligue 1 reporté en raison de trop nombreux cas de covid-19. Si Montpellier n'en a déploré aucun, l'Estac est de son côté décimé.

Plus de onze ont joueurs sont contaminés, selon les derniers test. Ce nombre, comme prévu par le protocole, a poussé la commission des compétitions de la LFP à renvoyé le match à une date ultérieure. Celle-ci n'a pas encore été communiquée, mais la rencontre pourrait être reprogrammé en semaine, fin janvier, selon nos informations.

"Cela ne nous arrange pas du tout. On enchaînera, avec une semaine à trois matchs et des risques de blessures. Les joueurs sont beaucoup plus fatigués, ils peuvent être moins performants. On travaille toute la semaine pour jouer. On veut garder cette dynamique. La période est comme ça, trouble. On doit s'adapter, on est déçu, mais il faut rester positif" a déclaré le coach Olivier Dall'Oglio sur les réseaux sociaux du club.