Ligue 1 : Montpellier : une première victoire à Metz pour quitter le ventre mou

Montpellier - France

Pour l'heure, Montpellier fait le même début de saison à l'extérieur que lors de l'exercice 2016-2017. Aucune victoire et seulement deux points, après cinq matchs hors de son stade. Il y a trois ans, le MHSC avait attendu la 25ème journée pour décrocher son premier succès à l'extérieur, contre Nancy, et n'en comptait que deux au moment de faire les comptes. Un total famélique qui avait plombé le bilan final, avec une quinzième place au général.

On n'en est pas là, mais le MHSC ne doit plus traîner pour corriger le tir. A l'heure qu'il est, la formation de Michel Der Zakarian fait partie des quatre, avec Lille, Strasbourg et Toulouse, qui ne sont toujours pas parvenues à ramener trois points d'un déplacement. Un premier succès est donc espéré à l'occasion de la douzième journée de Ligue 1. Vitorino Hilton et ses partenaires se rendez à Metz, ce samedi (20h), une équipe en grande difficulté.

Avec quelle défense ?

Revisitée et fébrile contre Nancy, malgré la victoire mercredi, la défense héraultaise, quatrième de Ligue 1, sera de nouveau modifiée, face aux grenats. En partie par la force des choses. Exclu en Coupe de la Ligue, Nicolas Cozza manquera à l'appel, alors que Pedro Mendes, touché à la hanche, est incertain. Ainsi, Michel Der Zakarian a laissé planer le doute. Le coach pourrait aligner Clément Vidal (19 ans), pour la première fois en Ligue 1. Il pourrait aussi être tenté de faire reculer Damien Le Tallec, d'ordinaire utilisé comme milieu de terrain. Enfin, MDZ n'exclut pas la possibilité de passer à quatre derrière.

Compo probable : Rulli - Souquet, Pedro Mendes (ou Le Tallec), Hilton, Congré, Oyongo - Savanier, Chotard (ou Le Tallec), Mollet - Laborde, Delort