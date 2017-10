LIGUE 1 – Montpellier vise la passe de trois face à Nice

Une nouvelle belle affiche au programme des Montpelliérains pour la reprise de la Ligue 1. Après deux belles prestations contre Paris et Monaco, ils affrontent ce dimanche après-midi l’OGC Nice à la Mosson. Match à suivre en intégralité sur France Bleu Hérault.

Deux semaines sans championnat, c'est long. La Ligue 1 est de retour ce dimanche (17 heures) à la Mosson et sur France Bleu Hérault après la trêve internationale. Le MHSC rencontre l’OGC Nice.

Au classement, le Montpellier Hérault est 14e et reste sur deux grandes performances face au PSG (nul 0-0) et face à l’AS Monaco (1-1). Si Michel Der Zakarian a trouvé la solution pour ne plus perdre, il doit maintenant s’attaquer au dossier offensif. Une aubaine puisque Giovanni Sio revient ce dimanche après avoir purger sa suspension de trois matchs.

Nice, adversaire idéal ?

L’adversaire du jour n’est pas dans son assiette en ce moment en championnat. Auteur d’un début de saison poussif, Nice a pris une claque avant la trêve contre Marseille, défaite 4-2.

Une chance à saisir pour nos Montpelliérains qui restent sur une bonne dynamique. Nice est un adversaire parfait pour se jauger en Ligue 1. Troisième l’an passé, les aiglons jouent ni le maintien ni le titre cette saison.

Une deuxième jeunesse pour la pelouse

Adieu le champ de patates. La pelouse du stade de la Mosson a retrouvé ses couleurs. Le club ne sera pas sanctionné grâce à des chercheurs du CIRAD. Ils ont trouvé le bon produit pour traiter l'herbe infectée par un champignon.

Montpellier – Nice, match à suivre sur France Bleu Hérault avec Philippe Sers et Romain Berchet dès 16 heures.