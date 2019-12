Avant d'aller défier le Paris-Saint-Germain, l'attaquant d'Amiens Moussa Konaté s'est montré confiant sur la capacité de son équipe à résister à l'ogre parisien. "On ne va pas à Paris pour faire du tourisme", promet le Sénégalais.

Ligue 1 : Moussa Konaté et les Amiénois ne seront pas à Paris pour "regarder la Tour Eiffel"

Amiens, France

Revenu d'une longue blessure contre Monaco puis face à Dijon et Rennes, Moussa Konaté sera certainement aligné ce samedi à la pointe de l'attaque d'Amiens pour le déplacement à Paris. L'international Sénégalais s'est présenté en conférence de presse très confiant avant de défier le leader de Ligue 1.

"Que ce soit Paris, Dijon ou autre je les prends pour des matches comme les autres", affirme Moussa Konaté, seul Amiénois à avoir marqué contre le PSG. C'était un doublé lors de la première saison de l'ASC en Ligue 1 (2-2).

Paris on sait que c'est l'équipe qui domine le championnat mais voilà, on ne va pas aller là bas pour regarder la Tour Eiffel ou les laisser nous battre facilement. On va aller à Paris pour prendre des points. Moussa Konaté

La bonne période pour aller attaquer Paris

Pour Moussa Konaté, Amiens peut aborder ce match à paris "avec beaucoup de confiance. On sortait d'une longue série de défaites. Là on a fait deux matches sans défaite. C'est quelque chose d'énorme et je pense que c'est la bonne période pour aller attaquer Paris."