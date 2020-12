Ligue 1 - "On n'y va pas petit bras" : Brest sans pression mais pas sans ambition à Lyon

Outre ses intentions de jeu et son potentiel offensif de plus en plus reconnus, le Stade Brestois mériterait aussi de l'être pour sa tendance à ne pas faire dans la langue de bois. 10e du classement et bien partis pour obtenir un maintien serein alors que la mi-saison n'est plus très loin, les Brestois se frottent à Lyon sur ses terres ce mercredi pour la 15e journée de Ligue 1.

On n'y va pas petit bras [...] c'est la meilleure solution pour prendre une casquette

Un match que les Ty Zefs abordent dans une relative sérénité après le succès acquis face à Reims. "Tous les points pris ne sont plus à prendre, mais il ne faut pas s’arrêter là" n'éludait pas Brendan Chardonnet après coup, interrogé sur ce que le matelas de dix points d'avance sur le bas de tableau pouvait changer pour les Brestois. "On veut aller le plus haut possible même si notre objectif, c’est le maintien. On ne s’en cache pas et ça ne changera pas qu’on ait 21 points ou 35 points, ça restera l’objectif. Mais on veut aller le plus possible et on est sur la bonne voie" disait encore le défenseur central.

On va là-bas pour jouer et ramener les trois points

A l'heure où se profilent deux rencontres face des écuries du haut de tableau (Lyon co-leader, Montpellier 5e) d'ici dimanche, Brest affiche ses intentions. "On ne va pas s’arrêter de jouer parce que c’est Lyon, ou Montpellier ensuite" continuait Chardonnet "l'esprit libre" grâce à la victoire face aux Champenois. "On va analyser et voir ce qu’il y a à faire à Lyon. On n’y va pas petit bras, c’est la meilleure solution pour prendre une casquette. On va là-bas pour jouer et ramener les trois points".

Lyon vient d'enchaîner cinq succès d'affilée

Et ce n'est pas l'entraîneur brestois qui bridera ses troupes pour ce déplacement. "On a des bons challenges à jouer contre des équipes qui marchent très très bien. Ces vrais challenges, ce n’est pas pour nous déplaire" sourit Olivier Dall'Oglio à la tête d'un Stade Brestois sans pression mais pas sans ambition à Lyon, ses onze matchs sans défaite de rang et ses cinq succès d'affilée. "Le fait de se maintenir à ce niveau du classement doit donner confiance aux joueurs" soulignait Olivier Dall'Oglio, car "je sens qu’il y a encore de réticence des fois à prendre des initiatives, à bouger au bon moment, on n’est pas toujours dans le bon tempo peut-être parce qu’il y a un peu de fébrilité et de peur". Constat fait lors du match de la bascule contre Reims.

Plus simple de se lâcher quand on n'a pas de pression

Ce mercredi, la situation est différente même s'il doit composer sans son milieu Belkebla systématiquement titulaire cette saison, suspendu, ni Le Douaron (pied) et le latéral droit titulaire Pierre-Gabriel (ischios). "C’est plus simple de se lâcher quand on n’a pas de pression, ou une moindre pression, au niveau des résultats" reprend ODO, "le fait d’être libéré, je pense que les joueurs vont peut-être donner plus et monter leur niveau, notamment au niveau technique et dans les choix. Meme si on sait qu’en face il y a des très très gros joueurs".