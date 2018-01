Avec l'entraîneur intérimaire Eric Bédouet sur le banc, les Bordelais ont été ultra-solidaires, ce samedi au stade de La Beaujoire de Nantes. Leur victoire 1-0 leur permet de se donner un peu d'air au classement. Et d'apporter un peu de sourire, une rareté ces quatre derniers mois.

Nantes, France

Bordeaux n'a pas trouvé son entraîneur ce samedi soir, mais a retrouvé quelques vertus, déjà aperçues contre Troyes le week-end dernier. Eric Bédouet, qui devrait redevenir le préparateur physique du nouvel entraîneur avait fait des choix forts, notamment la titularisation de Pablo, revenu de prêt du Brésil en défense centrale, aux côtés du jeune Jules Koundé. Et d'un autre jeune, Zaydou Youssouf, sur la droite de l’attaque, avec Malcom et numéro 10 et Nicolas De Préville à gauche pour soutenir Gaêtan Laborde.

Deuxième but bordelais pour De Préville

Dans une première période fermée, les Girondins allaient d'abord subir. Costauds dans les duels, ils ne laissaient pas Nantes être dangereux, mis à part sur coup de pied arrêté. Mieux, ils allaient ouvrir le score sur leur première occasion, avec une magnifique tête de Nicolas De Préville, sur un centre de Youssouf Sabaly (27e).

Premier match de l'intérim réussi pour Eric Bedouet. © AFP - AFP

La suite de la première période ne montrait pas de changement de scénario. Nantes mettait la pression par des ballons longs dans la surface. Mais Sala ne profitait pas d'une incompréhension, entre Benoît Costil et Jules Koundé, avant que ce même Koundé ne réalise une superbe intervention dans la surface quelques minutes plus tard. Et M.Hamel permettait aux Girondins de souffler en sifflant une main nantaise sur un énorme cafouillage nantaise (37e).

Les Girondins auraient même pu rentrer aux vestiaires avec un avantage de deux buts, mais le jeune Zaydou Youssouf ne cadrait pas sa frappe au bout d'une contre-attaque (45e).

Par contre, les Girondins allaient dominer le début de seconde période. Leur jeu était fluide, grâce à la relation technique entre Malcom, Souhailo Meïté et Youssouf. Ce dernier voyait sa frappe contrée au dernier moment (52e), avant que le Brésilien ne voit sa frappe enroulée sortie par une belle horizontale du gardien nantais Tararusanu. Les Marine et Blanc allaient ensuite revenir un jeu plus défensif, empêchant totalement les Nantais d'être dangereux.

Seule alerte, un superbe retour de Pablo pour enlever le ballon à Sala sur un centre dans la surface (75e). On voyait même Benoît Costil, assumer son rôle de capitaine et traverser le terrain pour aller donner des consignes à Eric Bédouet.

- Je respecte énormément Claudio. C'est un coach prometteur. Je suis persuadé qu'à l'avenir il aura autant de réussite que moi sur un banc. Vous verrez, un jour, on dira de Ranieri qu'il ressemble à Bedouet. Et ce jour-là, ce sera un honneur pour moi. #FCNFCGBpic.twitter.com/GosZ1FGzC7 — WinamaxSport (@WinamaxSport) January 20, 2018

Bordeaux allait se faire deux dernières frayeurs, sur deux sorties manquées de Benoît Costil, sur deux coup francs. Mais Pablo en dégageant le ballon, puis Sala, en expédiant sa tête au dessus, permettaient à Bordeaux allait chercher sa troisième victoire de la saison à l'extérieur.

La fiche du match

FC Nantes 0-1 Girondins de Bordeaux A Nantes, stade de la Beaujoire

26 076 spectateurs

Arbitre : M.Hamel

Buts : De Préville (27e) pour Bordeaux

Avertissements : Pallois (87e) pour Nantes, Laborde (35e), Lerager (80e) pour Bordeaux

Nantes: Tatrusanu - Dubois (cap), Pallois, Diego Carlos (Ngom, 46e), Djidji - Khrin (Lima, 46e), Girotto - Kacaniklic (El Ghanassy, 62e), Rongier, Thomasson - Sala

Bordeaux : Costil (cap) - Sabaly, Koundé, Pablo, Poundjé - Meïté, Lerager (Otavio, 83e) - Youssouf, (Kamano, 87e), Malcom (Vada, 87e), De Préville - Laborde