Ligue 1 : Neymar absent du groupe du PSG contre Nîmes, les discussions sur son départ "plus avancées qu'avant"

Neymar n'a pas été convoqué pour le match contre Nîmes ce dimanche à 21h. L'attaquant brésilien, qui ne cache pas son envie de quitter le PSG, ne sera donc pas sur le terrain pour le premier match de la saison de Ligue 1.

Le directeur sportif du club parisien, Leonardo, l'a annoncé ce samedi en conférence de presse. Il a confirmé des discussions "plus avancées qu'avant" autour de l'avenir de la star du ballon rond. Il a tout de même souligné que le PSG n'était "pas encore prêt à donner son accord".

Neymar est courtisé par deux grands clubs européens : le Real Madrid et le FC Barcelone.

"On va gérer ces moments-là. c'est important de définir un futur pour tout le monde. S'il reste, il joue. S'il part, il part. Le plus vite (on le saura), le mieux (ce sera)." - Leonardo