La commission de discipline a suspendu le Brésilien Neymar Jr. deux matchs suite à son carton rouge contre Lille. Il manquera donc les rencontres contre Strasbourg et Saint-Etienne.

Ligue 1 - Neymar suspendu deux matchs plus un avec sursis après son carton rouge contre Lille

Il sera absent du déplacement à Strasbourg en Ligue 1 samedi 10 avril mais aussi de la réception de Saint-Etienne, le 18 avril : Neymar a été suspendu deux matchs après son carton rouge contre Lille. Il est sanctionné par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) après ses deux gestes d'humeur contre le LOSC. D'abord, Neymar, avait mis une main dans le visage de Benjamin André avant de bousculer Tiago Djalo. En sortant du terrain il avait continué la joute verbale avec le Lillois, dans le tunnel du Parc des Princes.

Depuis son recrutement par le PSG à l’été 2017, Neymar a déjà manqué 12 matchs pour raisons disciplinaires. Une mauvaise nouvelle pour le Paris-Saint Germain qui compte trois points de retard sur son adversaire du week-end dernier, Lille, qui mène toujours la danse et a l'avantage de ne pas avoir de compétition européenne en cours. Paris n'a qu'un point d'avance sur Monaco et deux sur Lyon, les Rouge et Bleu ne sont donc même pas assurés d'être européens !