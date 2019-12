Ligue 1 : l'OGC Nice sombre à Saint-Etienne (4-1)

Nice, France

Touche le fond mais creuse encore... ou presque. Relancé par le succès décroché samedi dernier face à Angers (3-1), l'OGC Nice a replongé sur la pelouse de Saint-Etienne. Ce mercredi soir, les aiglons ont tout fait à l'envers et se sont une nouvelle fois incliné à l'extérieur lors de la 16e journée de Ligue 1.

S'ils avaient su revenir au score grâce à la réalisation de Dolberg après le premier but stéphanois signé Bouanga (1-1, 15e), les joueurs de Patrick Vieira n'ont pas été dans le match bien longtemps et les Ligériens en ont profité. Hamouma, Fofana puis Bouanga se sont tour à tout amusés d'un gym désespérant et l'addition s'est corsée (4-1, 58e). Excepté un solide Benitez et un Dolberg toujours à l'aise techniquement, personne n'a été au niveau sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.

A quand l'enchaînement ?

Incapables de s'imposer à l'extérieur depuis le 1er septembre, les aiglons ont une nouvelle fois manqué l'opportunité d'enchaîner et restent calés en seconde partie de tableau. Samedi soir, les coéquipiers de Malang Sarr retrouveront l'Allianz Riviera (20h) pour tenter de rattraper de nouveau le temps perdu face à Metz. En espérant que le maintien ne devienne pas un objectif au fil des journées...