Longtemps malmené par Caen, l'OGC Nice a peiné à produire du jeu ce samedi soir lors de la deuxième journée de Ligue 1. Menés en début de seconde période sur un penalty de Bammou, les aiglons ont malgré tout réussi à revenir au score grâce à un joli but de Ganago en fin de match. Un moindre mal...

On a longtemps attendu que ça se décante. Que le Gym se réveille. Trouve des solutions. Mette de la folie. Bref, que les aiglons (re)trouvent leur football. Mais à l'image du premier match de la saison face à Reims la semaine dernière (0-1), les joueurs de Lucien Favre ont peiné à aller de l'avant pour inquiéter les Caennais.

Pire, ils ont même subi l'ouverture du score de Malherbe en début de seconde période. A l'issue d'un contact (très) léger dans la surface entre Hérelle et Tchokounté, l'ancien nantais Bammou a pris ses responsabilités pour tromper Cardinale sur penalty (1-0, 53e). Alors Patrick Vieira a tenté un coaching ambitieux.

Joli coup de Vieira !

En sortant Burner pour Ganago à la 57e minute de jeu, le technicien du Gym a changé son organisation tactique et ses joueurs se sont montrés (un peu) plus dangereux. Sur un excellent centre signé Boscagli, Ganago a pris le meilleur sur Djiku pour placer une tête imparable et permettre aux siens de revenir dans le coup (1-1, 82e).

Si les aiglons n'ont finalement pas réussi à forcer la décision en fin de rencontre, ils ont eu le mérite de ne pas lâcher pour ramener un point plutôt mérité de Normandie au terme de cette deuxième journée de Ligue 1. La semaine prochaine face à Dijon (20h à l'Allianz Riviera), le Gym devra décrocher son premier succès pour réellement lancer sa saison.