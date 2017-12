L'OGC Nice poursuit sa route vers le sommet de la Ligue 1. Doucement mais sûrement. Il y a trois semaines, le Gym se trouvait dans la position de barragiste (18e) après la gifle reçue contre Lyon à domicile (0-5). Quatre matches de championnat plus tard, quatre victoires consécutives plus tard, revoilà les footballeurs azuréens dans le top 10. Les Niçois sont 6e de Ligue 1.

La dernière fois que l'OGCN a réalisé une telle série, c'était en octobre 2016 (Nice avait battu successivement Lorient, Lyon, Metz et Nantes). Les joueurs de Lucien Favre marchaient alors sur la France du football et s'en allait chercher le titre honorifique de champion d'automne.

Le King Mario

On en est pas encore là, mais les coéquipiers de Dante confirment leur retour, leur montée en puissance après un début de saison plus que compliqué. L'un des artisans de cette "remontada" niçoise est italien. Mario Balotelli a encore offert la victoire aux siens. L'attaquant italien a inscrit le seul but de la rencontre (1-0, 36e) et a aidé son équipe à conserver l'avantage. Super Mario a inscrit son dixième but en Ligue 1, son 33e en 49 matches sous le maillot du Gym. Le meilleur ratio de sa carrière (33 buts en 77 matches au Milan AC). Série en cours.

Conforter la 6e place

Les footballeurs niçois n'en ont pas encore fini avec la phase aller du championnat de France. Il reste une sortie à Lille, ce mercredi (20h50). Un succès dans le Nord permettrait aux aiglons de consolider, à coup sûr, leur 6e place au classement et de partir en vacances dans une position plus en adéquation avec leurs ambitions et la qualité de l'équipe. Ils l'ont déjà fait en coupe de la Ligue (1-1, 2 TAB à 3) mercredi dernier. Il faudra le refaire mais sans Balotelli, suspendu.