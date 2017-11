Ligue 1 : Nice bat Dijon (1-0) et met fin à sa spirale négative

L'OGC Nice devait gagner ce dimanche après-midi. Le Gym l'a fait en disposant, dans la difficulté, de Dijon (1-0). Mario Balotelli a marqué l'unique but du match sur penalty avant d'être durement exclu par l'arbitre. Les aiglons mettent fin à une spirale de 6 défaites consécutives avant la trêve.

Un seul résultat était possible ce dimanche après-midi à l'Allianz Riviera pour l'OGC Nice : la victoire. Les footballeurs azuréens l'ont obtenu dans la difficulté face à une équipe dijonnaise joueuse. Mario Balotelli a inscrit l'unique but de la rencontre (1-0, 40e). L'attaquant italien a marqué sur penalty suite à une faute sur Plea dans la surface bourguignonne.

Un résultat pas forcément illogique pour la troupe de Lucien Favre qui a joué son football dans un état d'esprit déjà vu à Rome cette semaine lors de la cruelle défaite (1-0) face à la Lazio en Europa League. Surtout, les Niçois ont su garder leur cage inviolée malgré la domination du DFCO en seconde période. Le gardien Walter Benitez a réalisé les arrêts qu'il a eu à faire.

Balotelli exclu en fin de match

Seule ombre au tableau, l'exclusion de Mario Balotelli en fin de partie. L'arbitre Olivier Thual a sorti un carton rouge sévère contre l'ancien attaquant de Liverpool. Le meilleur buteur niçois en Ligue 1 (6 réalisations) a certe commis une grossière faute sur le défenseur dijonnais Yambéré. Une faute réelle mais une sanction lourde. L'Italien ratera le déplacement à Caen, après la trêve.

Olivier Thual a exclu Mario Balotelli en toute fin de match © Maxppp - .

Nice repasse devant Dijon

Ce succès, le premier en Ligue 1 depuis le 17 septembre à Rennes (0-1), permet à Nice de repasser devant son adversaire du jour au classement de la Ligue 1. Les Niçois reprennent un peu d'air et s'éloigne de la zone rouge. Le Gym compte trois points d'avance sur Strasbourg, le barragiste et quatre sur Lille, premier reléguable. Place maintenant au repos et au travail pour la bande à Dante. Les Niçois reprendront la compétition en Normandie le 19 novembre prochain à Caen. Nice débutera une série de dix matches en 31 jours.