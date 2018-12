Ligue 1 : Nice boucle l'année sur une défaite à Strasbourg (0-2)

Bousculés par une belle équipe de Strasbourg, les Niçois n'ont jamais trouvé la solution ce samedi soir à la Meinau lors de la 19e journée de Ligue 1. Déjà menés à la pause, les aiglons se sont finalement inclinés 2 à 0 et terminent l'année 2018 sur une sixième défaite. La trêve tombe bien !

Après sept matchs sans défaite, Sarr et les Niçois sont tombés sur la pelouse de Strasbourg.

Le mois de décembre sera vite à oublier pour les joueurs de l'OGC Nice. Sans aucun doute. A la peine ces dernières semaines, les hommes de Patrick Vieira n'ont pas retrouvé plus d’allant ce samedi soir sur la pelouse de la Meinau. En manque de solutions offensives avec les absences de Balotelli et Saint-Maximin, les aiglons ont en plus été bousculé par de séduisants strasbourgeois.

Bien en place, les Alsaciens ont d'abord ouvert le score par Adrien Thomasson (1-0, 26e) avant de doubler la mise sur corner grâce à Koné (2-0, 41e). Apathique, la formation azuréenne n'a pas fait preuve de sa solidité habituelle et le Racing a profité des largesses niçoises pour faire la différence.

Cyprien manque son penalty

Après le repos, le Gym aurait pu revenir dans le match mais le portier local en a décidé autrement : à la suite d'une faute sur Youcef Atal dans la surface, Wylan Cyprien a bénéficié d'un penalty mais Matz Sels s'est parfaitement détendu pour repousser la tentative du milieu niçois (55e). Bref, rien n'a souri aux aiglons même au cours d'une seconde période toute aussi pénible.

Longtemps solide à l'extérieur, Nice termine donc l'année 2018 sur une défaite, la deuxième de la saison loin de ses bases. Si la trêve tombe à point nommé pour permettre aux Niçois de se ressourcer, il leur paraît indispensable de se renforcer avant d'attaquer la deuxième partie de saison... Le 5 janvier (18h), le Gym retrouvera la compétition sur la pelouse de Toulouse en 32e de finale de Coupe de France.