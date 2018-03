C'est à croire que le stade de Roudourou réussi parfaitement à l'OGC Nice et ses attaquants ! Trois ans après le quintuplé du Brésilien Carlos Eduardo, Alassane Plea s'est offert un quadruplé ce dimanche après-midi à Guingamp (2-5). Une performance quatre étoiles qui a permis aux aiglons de s'imposer pour la première fois en Ligue 1 sans Mario Balotelli !

Et pourtant, le Gym a complètement manqué son entame de match. Dépassé, Marlon a provoqué un penalty sur l'une des premières incursions bretonne dans le camp niçois. Clément Grenier n'a pas tremblé et le Gym s'est rapidement retrouvé mené (1-0, 9e). Mais les joueurs de Lucien Favre sont peu à peu sorti de leur torpeur et Plea a débuté son show : grâce à des buts aux 24e, 47e, 58e et 92e minute, l'ancien lyonnais s'est particulièrement distingué au moment même où son efficacité pouvait faire débat.

Remontée amorcée

Marlon a bien permis aux Bretons de recoller au score (2-3, 84e) mais les deux nouveaux buts niçois, dont un de Srarfi à la 86e, ont validé le succès des aiglons. Exceptée leur entame de match hésitante, les joueurs de Lucien Favre ont produit un match intéressant une semaine avant de recevoir le PSG à l'Allianz Riviera (dimanche à 13h). Grâce à ce deuxième succès de rang, les aiglons remontent surtout à la septième place du classement, ex aequo avec le Stade Rennais. La remontée est amorcée.