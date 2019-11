Ligue 1 - Les Girondins restent sur leur faim à Nice (1-1)

Bordeaux, France

Au coup d'envoi, deux petits points seulement séparaient les Niçois 13èmes des Girondins 6èmes. En quête de podium, Bordeaux se méfiait des Aiglons, qui avaient enfin stoppé leur série de défaites en battant Reims lors de la dernière journée. Les deux équipes se quittent sur un nul logique (1-1) qui permet à Bordeaux de monter provisoirement sur la 3ème marche du podium.

La possession pour Bordeaux, l'efficacité pour Nice

Les Bordelais dominent largement dans le jeu mais n'arrivent pas à concrétiser leur possession. Les attaquants butent sur la défense des Aiglons. Il faut attendre la 39ème minute pour voir une double grosse occasion girondine : Tchouaméni et Briand trouvent le gardien sur leur chemin.

Plus réaliste, Nice progresse en contres et transperce l'arrière-garde girondine peu avant la demi-heure de jeu (27e, 1-0).

Briand, bientôt la barre des 100

En marquant le penalty qui permet aux Girondins d'égaliser (49e, 1-1), Jimmy Briand a inscrit son 96ème but en carrière en Ligue 1. Avec 4 buts et 1 passe décisive depuis le début de la saison, il est le joueur le plus décisif de l'équipe, à égalité avec De Préville et Hwang.

Après son excellent match contre Nantes, le Sud-Coréen n'a lui pas connu la même réussite face à Nice. Muet, il a été remplacé en seconde période, comme son compère de l'attaque Nicolas De Préville. Mais les entrées de Josh Maja et Samuel Kalu n'ont pas permis aux Girondins de prendre l'avantage.

Le film du match

7' - Nice signe le premier tir cadré, par Dolberg.

27' - Ouverture du score par Lees-Melou, d'une tête. 1-0.

39' - L'enroulé de Tchouaméni est claqué par Benitez. Sur le corner qui suit, Briand à bout portant bute lui aussi sur le gardien niçois.

49' - Penalty pour Bordeaux suite à une faute sur Kamano. Briand égalise. 1-1.

81' - Benoît Costil sort les poings pour écarter une frappe niçoise.