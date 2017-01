Ligue 1 : l'OGC Nice est de retour !

L'OGC Nice a retrouvé le chemin de la victoire ce dimanche après-midi à l'Allianz Rivera. Le Gym a battu Guingamp (3-1) dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1. Les Aiglons reprennent la tête du championnat de France en attendant le choc PSG-Monaco.

On a retrouvé l'OGC Nice ! Lucien Favre plaidait pour un retour au jeu après le nul à Bastia, une semaine plus tôt. L'entraîneur azuréen a été exaucé ce dimanche après-midi à l'Allianz Riviera. Les retours de Seri et Eysseric ont fait énormément de bien au leader de la Ligue 1. Après trois nuls consécutifs en championnat, les Niçois ont de nouveau regoûter à la victoire.

Pressé d'entrée par les Bretons de Mathieu Bodmer, les footballeurs niçois ont trouvé la faille dans le premier quart d'heure. Sur une action initiée par Mario Balotelli, Valentin Eysseric a glissé une passe décisive à l'Alassane Plea d'une superbe talonnade. Le meilleur buteur du Gym a pris le temps de crocheté le gardien guingampais avant d'ouvrir la marque (1-0, 11e).

Juste avant la pause, Jean-Michaël Seri rentré cette semaine du Gabon après l'élimination de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations a doublé la mise pour l'OGC Nice. Sa frappe contrée est allé au fond des filets (2-0, 38e). L'attaquant breton Jimmy Briand a fait douté les aiglons (2-1, 63e) mais Mario Balotelli a plié la rencontre en fin de match (3-1, 87e). Le neuvième but de Super Mario en Ligue 1 : tous inscrits à domicile.

Une victoire pour les anciens

Juste avant le coup d'envoi du match Nice-Guingamp, les héros de la finale de la coupe de France remporté par l'OGC Nice en 1997 se sont offert un tour d'honneur. Vingt après, ils ont communié avec les supporters cette victoire historique pour les rouge et noir.

L'ancien president André Boïs aux côtés des héros de 97 et de leur coach #coupedefrance97#OGCNEAG pic.twitter.com/hJN1frIVqX — OGC Nice (@ogcnice) January 29, 2017

Nice retrouve le fauteuil de leader

Avec cette victoire (la 14e de la saison), l'OGC Nice reprend provisoirement les commandes de la Ligue 1. Les Niçois devront attendre le choc du dimanche soir entre Paris et Monaco (21h) pour savoir s'ils s'installent de nouveau dans le fauteuil de leader. Le Gym a en tout cas rappelé qu'au (quasi) complet, il était toujours là !