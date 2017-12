Ligue 1 : L'OGC Nice se redresse

L'OGC Nice respire. Une semaine après sa déroute contre Lyon (0-5), le Gym a confirmé son redressement ce samedi soir contre Metz. Les aiglons ont battu les Lorrains (3-1). Un deuxième succès consécutif après Toulouse (1-2), mercredi. Nice se rapproche du Top 10 de la Ligue 1.

Le redressement c'est maintenant. Baladé par l'Olympique Lyonnais il y a une semaine, Nice a relevé la tête. La semaine était capitale pour Lucien Favre et ses hommes. Après l'humiliation infligée par les Gones (0-5), le Gym a réagit. D'abord aux forceps à Toulouse (1-2) mercredi dernier. Avec d'avantage de maîtrise ce samedi soir contre Metz (1-3).

Muet depuis la mi-septembre, Alassane Plea a retrouve le chemin des filets. L'attaquant niçois s'y est repris à deux fois pour scorer (1-0, 26e). Mais il a conclu un joli mouvement initié par Allan Saint-Maximin et sublimé par Arnaud Souquet, passeur décisif sur ce coup là. Une fois de plus sur le reculoir, le Gym a rapidement concédé l'égalisation sur une tête de Roux (1-1, 28e).

Les attaquants niçois à la fête

Peu avant l'heure de jeu, l'OGC Nice a repris l'avantage grâce à son avant-centre italien. Mario Balotelli a vu son coup franc, contré, finir dans le but de Kawashima (2-1, 56e). Super Mario a inscrit son huitième but de la saison en Ligue 1. Le coup de grâce est venu d'Allan Saint-Maximin. Déjà décisif à Toulouse dans la semaine, l'ancien monégasque a glissé une frappe, légèrement déviée, dans les filets messins (3-1, 71e).

Les trois attaquants alignés par Lucien Favre (Balotelli, Plea et Saint-Maximin) auront donc marqué ce samedi soir. Le Gym comptera encore sur eux lors des trois prochains matches avant la trêve en Ligue 1. Les Niçois seront à Nantes, dimanche prochain, avant de recevoir Bordeaux et de finir à Lille. Les aiglons joueront aussi à Arnhem en Europa League (jeudi prochain) et à Lille en coupe de la Ligue. Au classement du championnat de France, l'OGCN se rapproche du Top 10 occupant actuellement la 12e place.

.@asaintmaximin : "On n'est pas à notre place, c'est bien de le dire mieux vaut le montrer ! On reste sur une bonne dynamique : 2 victoires, 6 points, il va falloir continuer comme ça"#OGCNFCM#FBsportpic.twitter.com/dXcaaPOjLd — France Bleu Azur (@francebleuazur) December 2, 2017

Benitez : "après Lyon ça a été un peu dur mais on savait qu'on avait encore deux matchs importants. C'était important de les gagner et de prendre des points " #OGCNFCM#FBSportpic.twitter.com/pAUUP3LE1j — France Bleu Azur (@francebleuazur) December 2, 2017