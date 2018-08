L'OGC Nice s'est fait surprendre d'entrée de match par une belle équipe de Reims, ce samedi soir en ouverture du championnat. Menés dès la deuxième minute, les aiglons ont tenté de pousser mais n'ont jamais réussi à revenir dans la partie (0-1). Une première défaite et beaucoup de questions...

La recrue Danilo et le Gym sont tombés face à de solides Rémois.

Nice, France

Suiveurs et supporters se demandaient si cet OGC Nice version 2018-2019 était prêt à attaquer le championnat. Au vu de la première journée disputée ce samedi soir face à Reims, on ne peut pas franchement dire que la bande à Patrick Vieira soit en place. Logique, au vu des nombreux changements de l'intersaison et du manque de buteur dans l'effectif actuel.

Mais la manière interpelle. Surpris dès la troisième minute de jeu par une jolie frappe de Moussa Doumbia (0-1), les aiglons ne se sont pas facilité la tâche pour attaquer le championnat. Face à une équipe du stade de Reims solide et séduisante en contre, les coéquipiers de Wylan Cyprien n'ont jamais trouvé la solution. La faute à des phases de jeu poussives et au manque de poids dans la surface de réparation.

SOS buteur...

Au final, l'OGC Nice s'est montré décevant et cruellement inoffensif (défaite 1 à 0). Sans réel buteur sous la main, Patrick Vieira a tenté de bricoler avec la titularisation de Bassem Srarfi en pointe mais l'arrivée d'une voire deux cartouches supplémentaires est plus que jamais d'actualité.

En espérant que cette défaite inaugurale ne plombera pas des aiglons à la recherche d'automatismes. Samedi prochain (20h), il sera déjà temps de réagir sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen pour s'éviter un début de saison aussi compliqué que la saison passée...