Ligue 1 : Nicolas Benezet peut-il revenir en grâce à En Avant de Guingamp ?

On ne l'attendait pas. Jeudi soir, Nicolas Benezet a démarré le match de coupe de France perdu (1-2) contre l'Olympique Lyonnais, et il l'a joué en entier.

Malgré deux occasions manquées en première mi-temps, à 0-1, le milieu offensif a laissé une impression d'ensemble positive.

Jeudi, nous étions cinquante jours après la dernière apparition de Benezet en match, à Nice, en coupe de la Ligue. Soixante-huit après son dernier match à Roudourou. Et quasiment un mois après la mise en garde publique de son entraîneur Jocelyn Gourvennec, sur le manque d'investissement du milieu offensif à l'entraînement. La mise à l'écart a donc duré neuf matches.

Cette titularisation marque-t-elle la normalisation des relations entre les deux hommes ? "Il n'y a rien eu de méchant quand on s'est parlé. On s'est beaucoup parlé même" explique Benezet. "Je lui ai dit que je n'avais aucun grief à son égard. C'était simplement des choix d'entraîneur. Il s'est égaré, il le sait. Mais quand il s'investit, qu'il pense équipe, il est avec nous. Car c'est un très bon joueur" répond Gourvennec.

L'investissement du milieu offensif a visiblement changé depuis la fin du mercato. Un temps partant pour Caen, un autre pour Lens, Benezet est finalement resté. Et il avoue sortir sans rancœur de cette situation qu'il a vécu difficilement.

Nicolas Benezet : "Avec en plus le mercato, ça a été deux fois plus dur à gérer. Un coup tu pars, un coup non. Mais ça a été car je suis bien entouré. "