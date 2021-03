Ligue 1 : Nicolas De Préville, un dernier rush aux Girondins

C'est une sorte de retour de l'enfer pour Nicolas De Préville. 377 jours ou 1 an et 12 jours, voilà le temps qu'il aura fallu attendre pour voir l'attaquant bordelais de nouveau inscrire un but. Dimanche lors de la victoire des Girondins à Dijon (3-1), il a mis fin à une terrible série noire de 25 matchs sans marquer. Son dernier but remontait au 1er mars 2020 contre Nice.

Depuis celui qui était l'un des meilleurs joueurs des Girondins sous Paulo Sousa a traversé un désert. Le départ de l'entraîneur portugais a été un gros coup dur pour Nicolas De Préville, même si Jean-Louis Gasset lui a d'abord fait confiance. Mais avec l'arrivée de Ben Arfa, il a complètement disparu et perdu confiance en lui. Depuis cet automne, il ne jouait que des petits bouts de match. Ces dernières semaines, il semblait malgré tout retrouver un peu d'allant. A Dijon, il a été récompensé par un très bon match car au-delà de son but, il est impliqué sur les trois réalisations bordelaises avec notamment une passe décisive sur le second but.

Pour autant, ce match ne va pas changer son avenir. Nicolas De Préville vit ses derniers mois aux Girondins. Il est en fin de contrat en juin 2021 et on sait depuis longtemps que le club ne souhaite pas le prolonger. Bordeaux aurait même aimé le voir partir plus tôt pour récupérer un peu d'argent. Pour rappel, l'ancien lillois est considéré comme le plus gros transfert de l'histoire du club. Il a coûté 10 millions d'euros et repartira donc totalement libre des Girondins dans quatre mois.