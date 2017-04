Ligue 1 - Nicolas Seube : "Je n'ai pas terminé mon histoire avec le SM Caen"

Nicolas Seube était l'invité de Allo Malherbe ce lundi soir. A 37 ans, le milieu de terrain caennais joue sa 16e et dernière saison en tant que joueur professionnel. Il a répondu aux questions de nos auditeurs sur sa carrière et son avenir.Au

Après avoir annoncé le mois dernier sur notre antenne que sa 16e saison sous le maillot du SM Caen serait sa dernière en tant que joueur professionnel, Nicolas Seube a participé ce lundi soir au 30e numéro de la saison de Allo Malherbe. Il est revenu sur les raisons de sa décision.

"Je n'ai pas terminé pour autant mon histoire avec le Stade Malherbe de Caen. On me verra mais dans d'autres fonctions"

"Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Je n'ai plus les jambes, je n'ai plus la capacité de pouvoir jouer à ce niveau-là. C'est pour cela que logiquement j'ai décidé d'arrêter ma carrière et puis après je n'ai pas terminé pour autant mon histoire avec le Stade Malherbe de Caen. Alors on me verra mais dans d'autres fonctions."

"Entraîneur du SM Caen? Peut-être dans dix ans, vingt ans... on ne sait pas. Pourquoi pas?"

Sa reconversion au sein du club normand est en cours de discussion. Il n'exclue pas un jour de devenir entraîneur du SM Caen mais à long terme. "C'est possible mais vraiment dans très longtemps parce qu'il est important d'avoir de l'expérience pour ce métier-là. il est important d'être diplômé pour ce métier-là donc il ne faut pas brûler les étapes. Il y a des gens en place qui sont compétents donc peut-être dans dix ans, vingt ans... on ne sait pas. Pourquoi pas?