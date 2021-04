Ligue 1 - "Nîmes ne vient pas jouer aux boules" : le Stade Brestois doit enclencher le mode maintien

Pour les Pirates, il est clairement l'heure de montrer de quel bois ils sont faits. Alors que le Stade Brestois, 16e de Ligue 1, n'en finit plus de dégringoler au classement, il reçoit Nîmes, 18e et barragiste, ce dimanche à 15h pour la 32e journée du championnat. Alors que la course pour le maintien se resserre à sept matchs de la fin, les Ty Zefs doivent impérativement l'emporter s'ils ne veulent pas se retrouver sous forte pression et reprendre neuf points d'avance sur la zone rouge.

à lire aussi Stade Brestois : un milieu de terrain décimé pour affronter Nîmes, Hérelle aussi forfait

Privé de deux joueurs majeurs (Belkebla suspendu, Lasne blessé) au milieu de terrain, mais aussi d'Hérelle et Cibois, le Stade Brestois est particulièrement attendu sur son état d'esprit de joueurs prêt à se battre pour le maintien. Parce qu'il y a eu bien des paroles en ce sens, "il y a les paroles et les actes" glisse Olivier Dall'Oglio, notamment avant le derby perdu à Lorient le week-end dernier constate l'entraîneur d'un Stade Brestois plutôt tranquille toute cette saison mais pour qui le danger se rapproche. "Il faut créer une coalition, il faut que ce soit sans faille, il faut une détermination de tous les moments".

Il faut créer une coalition, il faut que ce soit sans faille

Face à des équipes, elles, programmées à sa battre à la vie à la mort comme Lorient, Nîmes ce dimanche, Saint-Etienne et Nantes bientôt, le Stade Brestois doit véritablement passer en mode guerrier. "Il faudra faire plus que ce que j'ai vu à Lorient. On ne peut pas dire qu'on se soit dégonflé ou qu'on a fait que des mauvaises choses. Mais, on a des moments de déconcentration à l'image du but juste avant la mi-temps où on est passif".

Il nous faut trois points et rien d'autre

La prise de conscience sera-t-elle effective ce dimanche ? "Nîmes ne vient pas pour jouer aux boules" disait dès mardi, dans notre émission 100% Foot Breizh, un Steve Mounié prêt à la bagarre et bien conscient que ce rendez-vous est crucial. "On est des professionnels, on doit être capable de jouer avec cette pression et la tourner positivement pour en générer des performances exceptionnelles" embraye l'attaquant béninois, "il nous faut trois points et rien d'autre".

Deuxième pire équipe depuis début 2021

Le Stade Brestois, qui fait figure de 6e meilleure équipe du championnat à domicile, s'en remet une nouvelle fois à une rencontre à Le Blé pour se relancer. "J'attends de l'engagement intelligent. Il ne faut pas courir et se défoncer comme ça. Il faut une idée derrière" conclut Olivier Dall'Oglio à la tête d'une équipe brestoise avec la peu flatteuse étiquette de deuxième pire formation depuis début 2021.