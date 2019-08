Ligue 1 : Nîmes perd à Paris (3-0)

Paris, France

Avec seulement 3 recrues alignées en début du match, (Pablo Martinez, Zinedine Fehrat et Romain Philippoteaux), le Nîmes Olympique qui attend encore des recrues n'a rien pu faire contre les champions de France en titre.

Tout allait bien jusqu'à l'utilisation de l'arbitrage vidéo

Les hommes de Bernard Blaquart avaient un schéma de jeu dans la tête, à savoir rester groupés et procéder par contres. Les Parisiens dominaient mais Nîmes restait bien en bloc jusqu'à cette 24e minute où Pablo Martinez était surpris par la trajectoire du ballon et le touchait involontairement de la main dans sa propre surface. Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre consultait la VAR et accordait un penalty au PSG transformé en force par Cavani (1-0, 24e). Bernard Blaquart, furieux, protestait et écopait d'un carton jaune, une nouveauté cette saison en L1.

Renaud Ripart pas loin de l'égalisation avant la pause

Paris avait la possession du ballon et Nîmes avait quelques petites banderilles à placer : Zinedine Ferhat sur la droite centrait et trouvait Renaud Ripart qui devançait Thiago Silva mais malheureusement sa reprise du droit ne fut pas cadrée (40e). Nîmes était toujours dans la course à la pause (1-0).

Une deuxième période plûtot à sens unique

Les Crocos ne déméritaient pas mais Paris a profité de petites largesses nîmoises payées au prix fort : Marquinhos lançait Bernat dans la surface, l'Espagnol servait sur un plateau Mbappé qui marquait de près du plat du pied gauche (2-0, 57e). Le Champion du Monde fut ensuite passeur sur le but du gauche de Di Maria, rentré 4 minutes plus tôt, (3-0, 69e).

Logiquement le plus petit budget (27 Millions d'Euros) perdait contre le plus gros (600 Millions d'Euros) pour ce premier match de la saison. Plusieurs bonnes choses sont à retenir : pas de carton rouge pris, pas de blessé et surtout "que" 3 buts encaissés. Les Nîmois sont évidemment revanchards, ils joueront samedi 17 Août à 20h contre l'OGC Nice dans le Stade des Costières pour la 2e journée de Ligue 1. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre en intégralité ce premier match à domicile.