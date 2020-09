Ligue 1 : Nîmes - Stade Rennais, histoire de rouges

C'est une couleur qu'ils partagent sur leur maillot, mais pas seulement. Les Rennais et les Nîmois brillent par leur intensité en ce début de saison. Une intensité qui, fatalement, flirte parfois avec une agressivité non maîtrisée.

Pour preuve, sur les quatre matchs disputés par Rennes et Nîmes cette saison, aucun ne s'est terminé à 11 contre 11, et sept cartons rouges ont été distribués ! Boey et Reinildo ont été exclus lors de Lille-Rennes, Mollet et Terrier lors du dernier match face à Montpellier. De son côté, Nîmes a provoqué trois expulsions chez ses adversaires (Chardonnet face à Brest, Louza et Fabio à Nantes).

Les deux équipes auront donc tout intérêt à se méfier des cartons ce dimanche aux Costières. Car par le passé, les rencontres entre les deux équipes ont elles aussi généré leur lot d'exclus. Le défenseur et capitaine des Crocos Anthony Briançon, de retour dans le groupe nîmois ce week-end, a été expulsé à deux reprises face au Stade Rennais. Une première fois lors d'une fin de 1ere mi-temps houleuse en avril 2019, où Benjamin André avait lui aussi été exclu, une deuxième fois lors de la victoire rennaise 2-1 au Roazhon Park en février dernier.

Ce week-end, c'est Mickaël Lesage qui arbitrera la rencontre entre les deux équipes. Il a officié dans 23 matchs du Stade Rennais, pour un seul rouge distribué seulement aux bretons.