Ligue 1 : Noël avant l'heure pour l'OGC Nice avec sa victoire convaincante 3 à 0 face à Toulouse

Lors du dernier match de l'année 2019, le Gym domine Toulouse 3-0 et part en vacances sur une bonne note. Malang Sarr, Hicham Boudaoui et Pierre Lees-Melou sont les buteurs du soir. Place aux vacances pour les Aiglons avant un retour sur les terrains le 5 janvier pour la Coupe de France.

Le Père Noël est passé en avance pour les 17 944 spectateurs de l'Allianz Riviera ce samedi soir. Lors de cette 19ème journée de Ligue 1, la dernière de l'année 2019, l'OGC Nice surclasse un faible Toulouse 3 buts à 0. Tout s'est joué en première période avec des réalisations de Malang Sarr, Hicham Boudaoui et une sublime frappe de Pierre Lees-Melou qui fait mouche. À la pause hivernale, les Aiglons sont 10ème de la Ligue 1 à seulement deux points de Nantes, 5ème.

45 minutes de haute-volée

Intensité, pressing, vitesse, technique, il y avait tout lors de la première mi-temps du Gym. Le trio offensif aligné par Patrick Vieira (Claude-Maurice, Dolberg et Myziane) a fait du mal à la défense toulousaine avec notamment les percussions incessant des ailiers niçois. Additionné à l'agressivité mise par les aiglons au milieu de terrain, le TFC recule et craque à trois reprises suites à des récupération de balles hautes. La première donne un corner tiré par Cyprien qui dépose le ballon sur la tête de Malang Sarr, la seconde un centre de Pierre Lees-Melou et encore une tête victorieuse de Boudaoui. Lees-Melou encore lui, ira de son sublime but avec frappe limpide des 25m qui se loge dans le petit filet du gardien Toulousain (3-0).

Un bilan à mi-saison mitigé

Cette 19ème journée de Ligue marque le dernier match de l'année 2019 mais aussi le dernier match de la décennie 2010-2019. L'OGC Nice l'avait commencé par une défaite à Plabennec en 32ème de finale de la Coupe de france le 10 Janvier 2010 (2-1) mais clôture cette décennie avec une belle victoire face à Toulouse (3-0). Après 19 matchs, le Gym pointe à la 10ème place de Ligue 1, loin des ambitions du nouveau propriétaire, Jim Ratcliffe. Néanmoins, les Aiglons ne sont qu'à 2 longueurs du 5ème, Nantes. Un championnat ultra serré qui peut servir le club azuréen.

Vacances et Coupe de France

Les Aiglons partent en vacances l'esprit tranquille avec une victoire convaincante et peuvent se tourner désormais sur les fêtes de fin d'année tout en gardant un oeil sur le match de reprise le 5 Janvier prochain, en 32ème de finale de la Coupe de France, face à Fréjus- Saint Raphaël.