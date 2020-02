Ligue 1 - "Nous ne sommes pas le Paris-Saint-Germain" : les Girondins de Bordeaux frustrés à Brest (1-1)

Bordeaux, France

La soirée était parfaitement lancée pour les Girondins de Bordeaux ce mercredi à Brest. Dominateurs dès le début de la rencontre, ils concrétisent rapidement par Hwang (10e, 0-1). Mais les Bordelais se sont ensuite sabordés et ont fini, malgré leur supériorité numérique en fin de match, par être rejoints (80e, 1-1). Un nul au goût un peu amer pour le coach.

Nous ne sommes pas le Paris-Saint-Germain - Paulo Sousa

"Je vois des joueurs très détendus" a déclaré le technicien portugais après le match. Après l'ouverture du score, les Girondins ont levé le pied. Mais pour Paulo Sousa, son équipe ne peut pas se permettre de gérer avec seulement un but d'avance. "Nous ne sommes pas le Paris Saint-Germain" a déclaré Paulo Sousa, "nous sommes une équipe avec beaucoup de limites."

Rémi Oudin : "On aurait pu faire un grand pas vers le haut de tableau" Copier

Le coach a regretté que ses joueurs ne se soient pas montrés assez réalistes pour marquer un second but. "C'est frustrant, parce qu'on a les occasions" reconnaît l'attaquant Rémi Oudin. "On ne tenait pas le match mais on tenait le résultat, malheureusement on prend ce but (...) on n'a peut-être pas été assez solides, tous ensemble."

Benoît Costil, un penalty arrêté et un gros coup de gueule

Benoît Costil n'a fait que retarder l'égalisation en arrêtant, juste avant la mi-temps, un penalty provoqué par Pablo. Le gardien et capitaine n'a rien pu faire lorsque son propre défenseur Loris Benito a détourné le ballon dans ses filets (80e). Un but d'autant plus dur à encaisser que les Girondins étaient en supériorité numérique depuis la 68e minute. Au micro de Bein Sports, en sortant de la pelouse, le capitaine girondin n'a pas mâché ses mots.

On est les rois des cons ce soir - Benoît Costil sur Bein Sports.

"On est en supériorité numérique mais on est dans le confort, on n'en fait pas plus, on pense que le match est acquis...on est sanctionnés (...) c'est de notre faute, on est les rois des cons ce soir" a lâché Benoît Costil. Le match nul ne permet pas aux Girondins de remonter dans la première partie du classement comme ils l'espéraient. Ils sont 12èmes avant le déplacement à Metz, 16ème...à quatre points seulement des Bordelais.