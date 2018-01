Paradoxalement, c'est au moment où l'AS Saint-Étienne se retrouve le plus en difficulté qu'elle réalise ses meilleurs coups sur le marché hivernal. A quelques heures d'intervalle ce sont deux internationaux français qui ont décidé de grimper dans le bateau stéphanois dont l'objectif majeur à court terme est d'assurer le maintien en Ligue 1. Après le milieu de terrain Yann M'Vila, c'est un autre joueur formé au Stade Rennais qui rejoint l'ASSE, l'attaquant Paul-Georges Ntep, 25 ans, prêté 6 mois par les Allemands de Wolfsburg. Même dans sa période européenne sous Christophe Galtier, le club n'était pas parvenu à attirer d'aussi jolis noms français.

M'Vila et Ntep qui ont en commun, outre leur formation bretonne, de chercher à se relancer sous les ordres de Jean-Louis Gasset après des expériences étrangères insatisfaisantes. L'entraineur stéphanois pourra s'appuyer sur la vivacité, l'explosivité d'Ntep dans une deuxième moitié de saison durant laquelle les Verts devront nécessairement se montrer joueurs pour aller chercher les résultats qui lui permettront de redresser la barre. Il devra aussi redonner confiance a un joueur qui n'a plus marqué en compétition depuis un an.

Suivi par les Verts depuis sa période auxerroise, Ntep arrive à Saint-Étienne pour participer au redressement du club et pour le faire, pourquoi pas, avec panache.