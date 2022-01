Ligue 1 : de nouveaux cas de Covid au FC Lorient et un nouveau protocole sanitaire pour tout le monde

Suite aux tests antigéniques effectués ce lundi 4 janvier au matin, quatre nouveaux cas positifs à la COVID-19 ont été recensés au sein du groupe professionnel du FC Lorient, dont deux joueurs qui s’ajoutent aux huit cas positifs de la semaine dernière.

Le FC Lorient, qui avait déjà plusieurs joueurs touchés par le Covid, a donc annoncé deux autres joueurs positifs, ainsi qu'un total de quatre cas au sein de l'encadrement.

De nouveaux tests seront effectués d’ici le match contre Lille, programmé samedi à 17h00 au stade Pierre Mauroy.

Un nouveau protocole sanitaire en Ligue 1

Par ailleurs, les clubs de foot de Ligue 1 ont reçu ce lundi 4 janvier un nouveau protocole à suivre : test de dépistage obligatoire 48 heures avant chaque match. Et ce, pour tous les joueurs de l'équipe, vaccinés ou non. Jusque-là, seuls les non vaccinés y étaient contraints.

Pascal Robert, le directeur général du Stade Brestois précise : "Nous allons sûrement refaire appel à un laboratoire pour tester l'effectif et le staff avant les matchs ; comme nous l'avions fait précédemment. Nous préférons garder ces tests sous notre contrôle et éviter que les joueurs aillent eux-mêmes courir de pharmacies en pharmacies pour se faire tester", détaille le directeur.