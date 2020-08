Ligue 1 : nouveaux horaires, diffuseurs... le mode d'emploi pour suivre la saison

L'arrivée du groupe Mediapro et de sa chaîne Téléfoot sur le marché français des droits télévisés du football bouscule les habitudes du supporter. Fini le multiplex du samedi soir par exemple. France Bleu vous explique tout.

Le groupe Mediapro et sa chaîne Téléfoot rebattent les cartes pour la diffusion des matchs de Ligue 1. Celle-ci diffusera huit matchs par journée tandis que Canal +, le diffuseur historique, en diffusera deux. Voilà comment se répartit une journée de championnat de manière classique.

Quels horaires pour les matchs ?

Les journées de Ligue 1 débutent toujours par le match du vendredi à 21h. Le samedi seulement deux matchs se tiennent : un à 17h, l'autre à 21h. Les sept autres matchs se déroulent donc le dimanche : un match à 13h, quatre matchs à 15h, un à 17h et la rencontre phare reste à 21h.

Qui diffuse quoi ?

Le match du vendredi est diffusé sur Téléfoot. Le samedi, le match de 17h sera sur Téléfoot, celui de 21h sur Canal+. Le dimanche, le match de 17h est diffusé sur Canal+. Les six autres (celui de 13h, les quatre de 15h et l'affiche de 21h) sont diffusés sur Téléfoot.

Y a-t-il des cas particuliers ?

Les amoureux du foot le savent, cette configuration vendredi / samedi / dimanche ne peut pas se tenir toute l'année, notamment quand certains clubs disputent des compétitions européennes. Les cas particuliers commencent donc dès ce weekend, avec la première journée. Lyon ayant joué ce mercredi en Ligue des Champions, le match Montpellier - Lyon est déplacé au mardi 15 septembre à 21h. Le match qui oppose le Paris-Saint-Germain à Metz, également déplacé en raison de la Ligue des Champions, doit se tenir le mercredi 16 septembre à 21h.

Enfin, en raison de cas positifs chez les joueurs marseillais, le match Marseille - Saint-Etienne se déroulera, sauf changement, le jeudi 17 septembre à 21h. De plus, le match du vendredi se tient exceptionnellement à 19h. Pour cette première journée de Ligue 1 il n'y aura donc que deux matchs à 15h le dimanche et pas de match du tout à 21h vendredi soir et dimanche soir.

Dans tous les cas, vous pouvez toujours écouter le match de votre équipe préférée sur votre radio France Bleu en suivant le lien ci-dessous.