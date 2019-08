Ligue 1 : nouvelles retrouvailles entre le Stade Rennais et le PSG

Rennes, France

Ils ne se quittent plus. Deux semaines seulement après la défaite (2-1) lors du Trophée des Champions, le Stade Rennais retrouve le Paris Saint-Germain ce soir sur sa pelouse du Roazhon Park. Dans un stade qu'on annonce à guichets fermés, les quelques 30.000 supporters Rouges et Noirs rêveront sans doute de revivre l'exploit réalisé par les Rennais il y a près de quatre mois lors de la finale de la Coupe de France.

On devra garder notre esprits de corps et notre générosité - Julien Stéphan

"C'est vrai qu'on les a beaucoup joués ces derniers temps mais on a remporté le match qu'il fallait. Celui là, il a changé l'histoire du Stade Rennais" rappelle l'entraîneur Julien Stéphan. Mais le technicien s'attend évidemment à souffrir ce soir. "Il faut se préparer à ça, à beaucoup courir, être généreux et à être juste aussi dans l'utilisation du ballon quand on l'aura dans les pieds. Lors du Trophée des champions, on a vu qu'on pouvait les mettre en difficulté. On devra garder notre esprit de corps et notre générosité".

Pas de Neymar mais un Mbappé déjà en feu

Pour cette rencontre, Julien Stéphan va une nouvelle fois devoir composer. Aux nombreux départs de cadres cet été (Koubek, Mexer, Bensebaini, André, Ben Arfa et Sarr) s'ajoute la suspension (pour trois matchs) de Flavien Tait et du possible forfait de Jérémy Morel. Édouard Mendy pourrait lui connaître sa première titularisation dans les cages rennaise. Le milieu de terrain Benjamin Bourigeaud devrait quand à lui faire son retour sur le terrain.

Mbappé est en très grande forme - Julien Stéphan

Côté Parisien les menaces sont connues. Elles se situent peu ou prou aux quatre coins du terrain. Malgré l'absence de Neymar, le PSG pourra compter sur un Kylian Mbappé déjà au top niveau comme l'atteste ses but face à Nîmes le week-end dernier et Rennes lors du Trophée des champions. "Il est en grande forme" reconnaît Julien Stéphan, "il a du feu dans les jambes mais ce n'est pas le seul (...) il y a tellement de forces dans cette équipe".

Rennes ne s'est pas imposée depuis huit ans à domicile face à Paris. Toutes les séries ont une fin.