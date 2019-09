Ligue 1 : Nsoki titulaire, Dante et Hérelle toujours absents pour la réception de Dijon

Nice, France

Danté, Hérelle et Lloris, la défense niçoise est fortement amputée. Malang Sarr revient dans le groupe mais ce sera l'ancien parisien, Stanley Nsoki qui débutera la rencontre en défense centrale demain face à Dijon. Il honorera donc sa première titularisation de la saison sous ses nouvelles couleurs après son entrée décisive à Rennes (où il prolonge un corner de Cyprien sur le but vainqueur de Racine Coly). Sauf surprise, le jeune français devrait être associé à Andy Pelmard, déjà utilisé à 3 reprises depuis le début de saison et auteur de belles performances.

Les recrues sont là pour leur première à l'Allianz Riviera

Après un premier match à Montpellier, les recrues estivales du club niçois font fouler pour la première fois la pelouse de l'Allianz Riviera. Adam Ounas, Alexis Claude-Maurice, Hicham Boudaoui, Stanley Nsoki et Kasper Dolberg sont dans le groupe pour affronter Dijon. Ce dernier devrait être titularisé à la pointe de l'attaque niçoise malgré l'affaire de la montre qui touche le vestiaire.

Repartir de l'avant

Cette rencontre est un affrontement entre le 6ème et le 20ème de Ligue 1. Si sur le papier le match peut sembler déséquilibré, Dijon a toujours poser des soucis aux niçois. On se rappelle notamment le 0-4 subi la saison précédente par le Gym lors de la 3ème journée. Les joueurs de Patrick Vieira auront à coeur de repartir de l'avant aprés le revers de la semaine dernière à Montpellier (2-1) et aussi de la défaite subie lors du dernier match à domicile face à l'OM (1-2). Deux enjeux pour un match qui pourrait rapprocher les Aiglons du podium quand on sait que les équipes du haut de tableau se jouent (Lyon/ PSG, OM/Montpellier et Rennes/ Lille).

Dijon, bon dernier mais ...

L'adversaire du weekend se présente à l'Allianz Riviera avec un bilan de 4 défaites et un match nul en ce début de saison. Le weekend dernier, les hommes de Stéphane Jobard ont glané leur premier point avec un match nul face à Nîmes. De quoi donner un peu de confiance à une équipe qui a toujours donnée du fil à retordre au Gym à l'Allianz. Prudence, prudence ....