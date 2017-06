Ligue 1 OFFICIEL - Antero Henrique est le nouveau directeur sportif du PSG

Le PSG vient d'officialiser ce lundi le nom de son nouveau directeur sportif. Antero Henrique, ancien directeur sportif du FC Porto, âgé de 49ans prend ses fonctions à partir d'aujourd'hui. Les grands travaux vont pouvoir débuter au PSG.

C'est un feuilleton qui aura duré plus de 3 mois. Depuis qu'Olivier létang a annoncé son départ pour la fin de saison, tout le monde voulait savoir qui allait prendre sa place au poste de directeur sportif. Le PSG a donc tranché et annoncé ce lundi après-midi la nomination de l'expérimenté portugais Antero Henrique. Âgé de 49ans, Henrique a passé 21 ans au FC Porto où il est devenu directeur sportif en 2005. Polyglotte, il a crée pour les Dragões un réseau XXL de superviseurs pour dénicher des talents dans le monde entier. Il a entre autre découvert : Falcao, Pépé, James Rodiguez, Hulk ou encore Moutinho. La spécialité de Antero Henrique est d'acheté à des prix convenables les joueurs avant de les revendre à prix d'or. Il prend ses fonctions dés aujourd'hui et le chantier au PSG pour lui s'annonce immense.