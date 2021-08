Ligue 1 - Officiel : Yoane Wissa quitte le FC Lorient

C'est acté depuis ce mardi après-midi et une officialisation des deux clubs concernés. Après trois saisons et demi à Lorient, l'attaquant Yoane Wissa s'en va et s'engage à Brentford, en Angleterre.

Après trois saisons et demi passées dans le Morbihan, Yoane Wissa n'est plus un joueur du FC Lorient comme pressenti depuis plusieurs jours maintenant. Ce mardi après-midi, le FCL officialise le départ de celui qui a disputé 128 matches avec les Merlus (37 buts, 17 passes décisives). "Professionnel, disponible, souriant et engagé, il aura marqué les esprits durant son passage. Merci Wiss'! On te souhaite le meilleur!" commente le club lorientais à l'endroit de l'international gabonais qui a, bien malgré lui, fait la une après avoir subi une attaque à l'acide à son domicile il y a quelques semaines.

"Je voulais vous remercier pour votre soutien sans faille dès le début. C'est avec énormément d'émotion que je quitte ce club que j'ai beaucoup aimé. Et surtout ses supporters qui m'ont soutenu tout au long de ce voyage. Merci et à bientôt !" dit-il dans une vidéo publiée par le FCL.

Yoane Wissa prend la direction de l'Angleterre et du club de Brentford, promu en Premier League. Il s'engage pour quatre saisons, plus une supplémentaire en option.