Les footballeurs de l'OGC Nice se déplace à Bordeaux ce dimanche après-midi (15h). Sorti de l'Europa League jeudi dernier à Moscou, le Gym n'a plus qu'un seul objectif d'ici la fin de saison : accrocher le Top 5 de la Ligue 1. Et cela commence par une victoire dès aujourd'hui en Gironde.

Le temps presse. Dans douze matches, ça sera le clap de fin en Ligue 1 pour la saison 2017/2018. Une saison démarrée dès la fin juillet pour l'OGC Nice, à domicile face à l'Ajax Amsterdam. Quarante-et-une rencontres plus tard, le Gym n'a plus que le championnat de France à jouer. Avec un objectif : se classer parmi les 5 meilleures équipes de Ligue 1.

Mettre fin à la série en cours de 5 défaites et 1 nul

Et la route est toute tracée pour la troupe de Lucien Favre qui connaît son calendrier définitif jusqu'à la fin mai. Les Aiglons ont été éliminés de l'Europa League ce jeudi à Moscou, et le sont déjà en coupe de France et coupe de la Ligue depuis janvier. En déplacement à Bordeaux, ce dimanche après-midi, les Niçois ont l'occasion de devancer un adversaire direct dans la course aux accessits européens.