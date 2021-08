Ligue 1 : OGC Nice - Marseille à guichets fermés !

L'atmosphère est déjà électrique à Nice cette semaine et l'ambiance s'annonce magnifique dimanche à l'Allianz Riviera. A 48 heures de la réception de l'OM à l'occasion de la 3e journée de Ligue 1, le club annonce que la rencontre est d'ores et déjà à guichets fermés. Plus de 35.000 billets vendus, on n'avait pas vu ça depuis plus d'un an et demi. Mais il reste quand même une possibilité d'assister à la rencontre. Pour cela, il faut s'abonner explique le club sur son site internet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Entraînement ouvert au public à partir de 10h

Ce vendredi matin, l'entraînement de l'OGC Nice est ouvert au public à partir de 10h et des dizaines de supporters sont attendus pour encourager les coéquipiers de Dante avant ce derby de la méditerranée qui s'annonce déjà très chaud. Mario Lemina et Christophe Galtier seront face à la presse à partir de 12h30.