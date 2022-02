Ligue 1 : L'OGC Nice renversé par le Clermont Foot 63 (0-1)

Ce dimanche 6 février, les Aiglons réceptionnent le promu, Clermont Foot 63. A l'Allianz Riviera, l'affiche ne fait pas se déplacer les foules et le jeu du Gym reste poussif face aux auvergnats. Résultats : 3e place sur le podium de Ligue 1 et un bilan bien mitigé face aux clermontois (0-1).

Ce dimanche 6 février, l'OGC Nice recevait à l'Allianz Riviera le Clermont Foot 63. Une équipe qui a su déjà accrocher de beaux poissons du championnat, mais qui se positionne à la 15e place de Ligue 1. A l'entame de la rencontre, le coup d'envoi donné par le Gym conduit rapidement à un jeu égal entre les deux équipes. Rapidement assez peu d'occasions franches que ce soit de la part des Aiglons comme de la part des auvergnats.

Il faut véritablement attendre la 35e pour voir des auvergnats inspirés : c'est E. Rashani qui joue à l'attaque du Clermont Foot, après une récupération de balle haute dans la surface du Gym, met un coup de pression à M. Bulka, remplaçant titulaire de Walter Benitez. Pas de but, pas d'ouverture du score mais un coup de pression pour les Aiglons qui ne se réveilleront pas. A la 40e c'est A. Gouiri sur un centre de M. Bard qui s'active mais dévie légèrement le ballon et loupe son occasion. A la mi-temps, toujours 0-0 et les niçois sont dans l'impasse.

La seconde mi-temps est un peu plus animée au coup d'envoi, mais toujours pas de vraies occasions, jusqu'à... la 77e. Servi dans la surface du Gym, c'est E. Rashani qui reprend la balle à côté de la cgae, vide, de M. Bulka. Clermont ouvre le score, plus investit, plus inspiré que l'OGC.

Coup de massue pour l'OGC Nice qui s'incline un but à zéro face à Clermont, à quelques jours seulement du quart de finale de la Coupe de France face à l'Olympique de Marseille.

Résumé du match avec vos commentateurs

Les scores en direct

Le classement de Ligue 1

Prochain rendez-vous pour les Aiglons, en Coupe de France, ce mercredi 9 février, rencontre face à l'Olympique de Marseille. Derby du Sud pour ce 1/4 de finale de cette vieille Dame, la rencontre se joue à l'Allianz Riviera. Coup d'envoi 21h15, avant-match dès 20h30 sur France bleu Azur avec Maxime Bacquié et Patrice Alberganti..